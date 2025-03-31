陽明曝長約運價優於去年　下半年狀況觀察川普關稅政策

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（31）日召開法說會，業務長李明輝表示，今年長約簽約狀況比去年好，運費明顯提高，不過短期約呈現波動；目前來看市場發展Q2比Q1樂觀，下半年仍充滿變數，持續觀察川普關稅政策、地緣政治等因素。

李明輝表示，川普關稅政策宣布之後，今年Q2市況比較明朗，歐美進入傳統旺季，貨量比Q1樂觀，但不能忽視關稅影響，加上紅海危機目前仍持續，繞行好望角沒有改變，以及聯盟交接各港口擁塞嚴重，不確定因素仍存在；市場發展Q2比Q1樂觀，但不確定因素存在，仍要密切觀察市場關稅政策、地緣政治、貨量消長，才能預測下半年狀況。

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李明輝指出，今年供需差距逐漸縮小，不過紅海危機持續繞行好望角，運力消減還是持續，加上關稅政策對經濟影響，目前來看今年長約比去年簽約狀況好、運費也提高，合約簽約都在進行中，已經簽訂的價格都比去年高，整體比去年好，但現貨短期約會呈現波動，市場不確定因素多難預測。

關於是否恢復通行紅海，李明輝說，還是以安全為最高考量，目前不會恢復通過紅海，除非有百分之百安全航行；紅海完全恢復通行，艙位供給會變多有正向助益，如果恢復，各聯盟狀況不一致，對長期運價是負面影響，短期恢復影響不見得是即時的。

針對川普關稅政策，李明輝坦言，很難估計川普政策影響多少，4／2之後才會比較確定執行方向程度，未來會不會修正都很難說，但能確定的是，很多出貨商會分散出貨地區，以中國為主製造商慢慢把貿易基地分散到東南亞、印度，貨主透過貨源分散來應對關税政策，但貨量難預估，要看關稅對全球造成多少影響才能預估貿易量。

此外，美國貿易代表處前幾天召開兩場公聽會，目前過程有接受600份意見回饋，未來一個月美國貿易代表處會針對各方意見做審慎評估，未來如果真的要執行海運船舶法案振興美國，還要進一步觀察，但細節還沒出來，收取方向開徵時間階段都還不清楚，影響範圍還要進一步觀察。