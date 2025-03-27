台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普針對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，造成美股4大指數收黑，今（27）日台股重挫300多點，22000點失守，市場熱議「抄底時機已到」，不過投資專家建議，川普發起關稅戰，恐怕引來報復關稅，在4月中旬之前，關稅利空尚未消化完畢之後，投資人稍安勿躁，宜採取保守、觀望。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，今日造成台股大跌主要是輝達重挫、關稅議題兩大因素，輝達下跌原因在於其AI晶片能耗沒辦法達到中國大陸節能要求，因此出口可能受阻，比先前美國針對輝達AI晶片下達實質出口禁制令，此次能耗未能達標影響算是小。

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蔡明翰強調，關稅課徵才是造成台股下跌真正主因，汽車關稅對於台灣供應鏈衝擊有限，所要觀察的是，後續川普是否會對晶片實際加徵關稅，但是此一不確定因素無法獲得釐清，才會造成市場觀望，如果確定不課徵，台股才會有上攻契機，只是上漲空間相對受限，一旦確定課徵，可視利空測底，因此現階段還是多看少做為妙。

黎方國分析，川普宣布4月2日起針對非美國製造汽車加徵25%關稅，舉凡與美國汽車產業往來的國家都會遭到課稅，後續可能引來報復關稅，互相報復將是股市有待消化利空，就台股來說，市場仍在觀報復性關稅，也造成買盤觀望縮手。



