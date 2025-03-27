本土投信首家 　5／7統一台股主動式ETF開募

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本土投信第一檔台股主動式ETF要來了！主動式投資專家統一投信將推出「統一台股增長主動式ETF」，已取得基金核准函，預計5／7～5／9開始募集繳款，每股發行價10元，將於4／21起舉辦10場投資說明會與投資人面對面。

統一投信以股票型基金見常，統一投信主動式基金有口皆碑，素有「高淨值製造機」的稱號，據晨星統計至2月底，旗下共有統一奔騰、統一黑馬、統一全天候、統一統信、統一龍馬等五檔基金，成立以來為投資人創造超過2,000％的累積報酬率。

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統一投信總管理資產規模逾4,500億元，主動股票投資部位占比近6成，其中，台股主動式基金規模市場排名第二，是主動為本的投信公司。主動式ETF問世，讓台股投資全新升級，統一投信也將優質的投研經驗導入主動式ETF，推出代表作「統一台股增長主動式ETF」，擬任經理人為統一奔騰基金經理人陳釧瑤。

4／21起統一投信一連舉辦10場講座，主題為《豹躍台股．主動迎擊》，陳釧瑤、統一投顧董事長黎方國，深度解析台股展望，以獵豹之姿掌握趨勢脈動。同時，介紹即將推出的統一台股增長主動式ETF，作為追求台股超額報酬的新選擇。

