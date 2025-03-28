神達數位3月31日興櫃掛牌　進軍資本市場

▲神達數位將於3/31興櫃掛牌。（圖／神達數位提供）

記者高兆麟／綜合報導

神達數位（7821）將於3/31興櫃掛牌，正式進入資本市場。神達數位成立於2017年9月，並於2018年正式營運，目前資本額為新台幣10.94億元，公司前身是神達電腦的行動通訊產品事業體，早期深耕PDA(個人數位助理)及PND(可攜式衛星導航)消費性電子產品，旗下品牌Mio更創下全球前三大品牌的亮眼成績。

隨著智慧型手機及iPad問世，公司產品亦逐步轉型至車用電子及車聯網領域，2019年成功打入國際車廠供應鏈、2022推出車隊管理解決方案，近兩年更跨足智聯網領域，憑藉在AIaaS(AI as a Service)領域的專業能力以及先進的邊緣運算平台設計能力，提供涵蓋消費性及企業級的工規與車用產品解決方案。

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深耕車用電子市場多年，神達數位全球累積銷售之行車記錄器已逾1,000萬台，以自有品牌Mio行銷全球，在全球市場居領先地位，並成功打入國際汽車品牌供應鏈，銷售渠道已從AM(After Market:零售市場)擴展至DOP(Dealer Option:經銷商選配)、MOP(Manufacturing Option:原廠安裝)商業模式市場，公司長久以來不斷致力於提升產品附加價值，並將產品與衛星定位、影像AI及聯網技術做結合，讓產品應用不單侷限於消費性車用產品領域，更跨足於商用車隊管理領域，拓展全球商用市場。

以Edge AI邊緣運算技術以及自建的VISION AI(先進AI視覺)團隊為基礎，神達數位整合累積多年的影像AI及聯網技術，提供功能強大的聯網視訊解決方案，協助客戶更有效率地進行遠端管理；相較於同業，神達數位專精不僅硬體系統設計，更擁有豐富靈活的API和SDK軟體套件開發能力，能與前台裝置及後台雲端高度彈性整合，提供客戶從硬體、軟體、後台到雲端服務，最完整的硬/軟體解決方案；此外，公司亦同時具備Intel X86、ARM、Linux架構下多元的處理器開發能力，可同時開發Windows 或 Android系統的工業電腦解決方案，滿足客戶各種跨領域需求。

神達數位2023年合併營收49.61億元，稅後淨利1.23億元，每股盈餘1.16元；2024年合併營收69.83億元，年增40.75%，稅後淨利1.71億元，年增38.62%，每股盈餘為1.61元，營收獲利大幅成長，表現亮眼。

車載視訊管理解決方案(Video Telematics)在車隊管理和道路安全領域的應用正迅速增長。根據市場研究，在北美和歐洲地區的安裝車輛數預計將以16.9%的年複合成長率增長，預估2028年成長可達到1480萬台。而全球市場經濟規模也預計在2031年增長至48億美元，年複合成長率（CAGR）達到17.8%，全球車隊管理市場成長動能前景看好；此外，受惠零售市場POS換機潮，神達數位目前已取得多家國際大廠之專案訂單，主銷美國及日本，預計2025、2026 年放量出貨，可望持續挹注神達數位未來幾年業績大幅增長，推動業績持續攀升。也期盼透過進入資本市場來強化資本實力，提升市場競爭力，並與全民共享經營成果。