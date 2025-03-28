美國線4/1漲價、歐洲線不動　SCFI結束10周跌勢上漲4.96%　

▲美國線確定4月1日漲價。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運在歐美線運價都處於成本價上下情況下，美國線已經確定4月1日每大箱(40呎櫃)要調漲800-1000美元，不過也有聯盟船僅計畫調升約400美元，歐洲線則維持現行運價至4月中，今(28)日下午3點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)結束連續10周下跌，上漲4.96%。

歐洲線目前每大箱運價在1700-1900美元之間，美西線目前每大箱運價1600-1700美元運價，超大型攬貨公司指出不同聯盟4月1日美國線漲幅也不同，分別計畫調升到2100-2500美元不等，美東線將自目前的2650美元漲到3100-3550美元，業界龍頭地中海航運則對少數超大客戶凍漲至4月中，至於上漲後運價仍否穩住不回跌，還有待觀察。

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今日SCFI報1356.88點，上漲64.13點，漲幅4.96%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1318美元，上漲12美元，跌幅0.92%；地中海線每箱2076美元，下跌119美元，跌幅5.42%；美西每大箱2177美元，上漲305美元，漲幅16.29%；美東每大箱3194美元，上漲328美元，漲幅11.44%。

波斯灣線每箱運價1188美元，上漲129美元，漲幅12.18%；南美線(桑托斯)每箱運價2172美元，上漲49美元，漲幅2.31%；東南亞線(新加坡)每箱運價433美元，下跌13美元，跌幅2.91%。