第二季投資展望　滙豐銀行建議增持黃金、偏好中長優質債券

▲黃金示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

即將進入進入2025年第二季，滙豐銀行將其對美國和全球股票未來六個月的資產配置下調至中性立場，在全球貿易不確定性上升之際專注亞洲的本土韌性，並建議增持黃金、偏好中長期優質債券以對沖美國開徵對等關稅的尾部風險，歐元區國家計劃推出新的財政刺激措施推動歐洲成長前景改善，對歐元區股票持中性立場，並對歐元區政府債券和投資級企業債券持溫和偏高比重配置，同時，將看好美元觀點下調至中性，並對歐元從看淡立場上調至中性。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，隨著美國宣佈對所有進口到美國的汽車徵收25%額外關稅，以及從4月2日起開徵對等關稅，全球貿易不確定性和事件風險加劇將使市場波動性保持在偏高準。最近兩個月由於美國貿易政策不確定性急升，導致企業、消費者和投資人信心減弱，將美國 2025 年國內生產毛額成長預測從 2.2% 下調至 1.9%，並將美國和全球股票的偏高比重配置下調至中性。關稅增加了盈餘不確定性，並削弱市場對『美國例外論』的信心。」

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范卓雲指出，美股市場過去兩年表現強勁，許多投資人仍然大幅偏高比重配置美國股票，預計在今年第二季資金將繼續從美國股市進一步輪轉至其他市場。在全球股票的中性配置中，繼續看好全球人工智慧創新的結構性成長機會，並透過對中國大陸、日本、印度、新加坡和阿聯酋持偏高比重以擴展美股以外的配置。我們在第一季將德國和歐元區（英國除外）股票從溫和偏低比重配置上調至中性，以反映新的財政刺激政策的積極影響，並且剛將歐元區政府債券上調至溫和偏高比重配置，這與對歐元區投資級企業債券的偏高比重觀點一致。

范卓雲指出，預計到2025年底，美國失業率將上升至4.6%，將促使聯準會在2024年6月、9月及12月分別降息25個基點，建議增持黃金、偏好中長期優質債券以對沖美國開徵對等關稅的尾部風險，預期關稅將促使美國與世界其他地區的成長差距縮小，因此我們將看漲的美元觀點下調至中性，我們還將歐元的觀點從看跌上調至中性，以反映歐元區成長前景的改善。

范卓雲指出「面對全球政策的不確定性，看好具有支援政策刺激的市場，並專注於探索亞洲本土韌性，中國大陸和歐洲股市有機會進一步重新評級，惟有待對等關稅實施細則更明確才考慮進一步增加這兩個市場的配置。對美股保持中性配置而非減持，並預期貿易不確定性不會導致美國經濟衰退，預期美國製造業回流、人工智慧創新、監理放寬和企業稅減免應可為美國經濟成長提供支持，美國若出現經濟成長和盈餘疲軟亦應屬溫和。