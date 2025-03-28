台船承造海巡署高緯度遠洋巡護船　首艘安放龍骨總統親自主持

▲總統賴清德在典禮上致詞。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘高緯度遠洋巡護船，首艘船安龍典禮於今(28)日上午10時，由總統賴清德先生主持並率同海洋委員會管碧玲主任委員、經濟部國營司胡文中司長、台船公司黃正弘董事長，並在高雄市政府王宏榮副祕書長、海巡署張忠龍署長、海巡之友總會胡惠森總會長等，參與台船公司高雄廠首艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨典禮祈福儀式活動。

新型高緯度遠洋巡護船全船(含上構)採鋼質結構其滿載排水量約5000噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機(UAV)；運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

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該船執法武器，配置水砲3座，計有高壓噴水槍1支，固定式高壓消防水瞄2支並可兼噴泡沫；另配備中科院研製的20公厘機砲遙控砲塔，並在駕駛艙頂安裝光電指揮儀與駕駛艙內的射控系統聯結，由駕駛艙內進行警告驅離等執法任務。

▲「首艘高緯度遠洋巡護船安放龍骨典禮」上香祈福。（圖／台船提供）

船隻長度124公尺、最大船寬16.5公尺、船深8公尺，採油電混合推進系統，高速時，採用2部中速柴油主機驅動，最大船速18節以上，低速時，採用2部電動推進馬達，最大船速5節以上，保持航行時調性運用；船速12節巡航時，續航力達15,000浬，巡弋海域可以滿足達南、北緯至55度內高緯度低溫區域安全航行之能力；船型設計採用節能劍艏及節能舵球，能提升惡劣海況之適航性能與減少碳排。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘(已全數交付)、1000噸巡防艦6艘建造案(已交付3艘)以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案(已交付3艘)，目前建造進度均符合計畫。未來藉由新建高緯度遠洋巡護船6艘計畫將逐年汰除舊船，將可維護漁權及保育海洋資源，亦強化執行遠洋公海漁業巡護、登臨檢查等公海巡護之執法任務。

台船公司配合政府國艦國造政策，也不斷在技術與品質上精進，以多重管道培養造船產業優秀人才，更以承造更多優良性能的海巡艦艇，作為我國國防戰力之最堅強後盾，共同守護國土，以不負國人的期許，更要落實「傳承造船、守護海洋」的使命。