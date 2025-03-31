青年勞工月薪中位數3.1萬元　2成想到海外工作

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（31）日公布15-29歲青年勞工就業狀況調查統計結果，據統計，113年青年就業者199.6萬人，與10年前相比少了10.3萬人，經常性薪資平均數為3.4萬元、中位數為3.1萬元；有2成青年勞工有打算到海外工作，以東北亞、北美占比最多。

根據勞動部資料，76.1%青年勞工工作的計薪方式為月薪制，時薪制占11.8%，底薪加業績獎金占8.2%，其餘給薪方式比率皆不及4%。72%青年勞工曾獲得加薪，原因以「公司全面調薪」占29.8%最高，「個人在原職務表現良好」占26.5%次之。

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依主計總處最新統計結果，工業及服務業受僱青年員工112年總薪資平均數為51.5萬元、年增2.8％，總薪資中位數為45萬元、年增3.6%，其中未滿25歲者各為39.7萬元及37.6萬元，25~29歲則各為58.4萬元及50萬元。

每人每月經常性薪資平均數及中位數部分，113年各為3.4萬元及3.1萬元，分別年增2.8%及2.3%，其中未滿25歲者各為2.7萬元及2.8萬元，25~29歲則各為3.9萬元及3.4萬元。

在職涯發展方面，79.7%青年勞工沒有打算到海外工作，有打算者續降至20.3%；後者以打算到東北亞占44.7%最高，美國、加拿大占38.8%次之、紐澳占37.8%排第三，另中國港澳、歐洲分別占22.1%、20.7%，東南亞占比則大減至13.9%。

勞動部也提到，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職青年，推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供尋職期間就業協助及尋職津貼，於求職期間就業滿一定期間，可申領就業獎勵金，鼓勵青年積極尋職與穩定就業。此外，初次尋職青年及失業者經公立就業服務機構推介，至與日常居住處所距離30公里以上之地點就業，並符合相關規定，發給尋職期間交通補助金及就業後之交通、搬遷或租屋等補助金，鼓勵青年擴大尋職範圍。

另因應產業發展及就業市場需求，針對離校青年辦理青年專班，亦結合企業用人需求，推動「青年就業旗艦計畫」，補助企業辦理做中學工作崗位訓練，並與各目的事業主管機關合作推動「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年參加國家重點產業相關課程，以提升職場競爭力。