傳與格羅方德合併　聯電回應了

▲聯電。（圖／聯電提供）



記者張靖榕／綜合報導

日媒31日報導指出，全球第五大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正考慮與台灣晶圓代工大廠聯華電子合併，目標是打造一家足以抗衡地緣政治變化、產能橫跨亞洲、美國與歐洲的美國新企業。若兩家公司合併成功，將一舉超越三星與中芯，成為全球第二大晶圓代工業者，並有機會成為台積電的替代方案。

對於市場傳出與格羅方德的合併傳聞，聯電31日低調回應，表示「公司對任何市場傳言不予回應，目前沒有任何合併案進行。」

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日經指出，格羅方德與聯電正在探討整併可能性，並已與部分美國與台灣政府官員接觸。有知情人士透露，雙方其實早在2年前就曾討論潛在合作，但當時談判最終未能成局。此次報導並未揭露潛在交易的金額與具體條件。

從市場佔有率來看，根據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，2023年第4季聯電市占為4.7%，排名全球第四，格羅方德則以4.6%緊追在後。若合併案成真，兩者合計市占率將突破9%，超越三星與中芯，但仍遠落後於晶圓代工龍頭台積電（TSMC）超過60%的市占率。

資本市場反應也相當明顯。聯電31日普通股雖隨大盤重挫906點，但尾盤爆出逾1.5萬張大量，股價從盤下拉升至翻紅，終場收在44.65元，上漲0.1元。聯電ADR於美股周一早盤一度飆升超過14%，反觀格羅方德股價則下跌1.6%。