台積電漲19元至929　指數大漲逾310點收復2萬1

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（1日）以20884.53點開出，指數大漲188.63點，漲幅0.91％。隨後在電子股漲勢擴大下，指數漲逾310點收復21000點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲19元來到929元，漲幅2.09％；鴻海（2317）上漲2.5元至148.5元；聯發科（2454）上漲20元至1410元；廣達（2382）上漲2.5元來到227元；長榮（2603）上漲1元至221.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲417.86點或1.0％，收在42001.76點；標準普爾500指數上漲30.91點或0.55％，收5611.85點；那斯達克指數下跌23.7點或0.14％，收在17299.29點；費城半導體指數下跌14.48點或0.34％，收4270.43點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42001.76
|▲417.86
|▲1.0%
|S&P500
|5611.85
|▲30.91
|▲0.55%
|NASDAQ
|17299.29
|▼23.7
|▼0.14%
|費城半導體指數
|4270.43
|▼14.48
|▼0.34%
資料來源：證交所
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