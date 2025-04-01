台積電漲19元至929　指數大漲逾310點收復2萬1

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（1日）以20884.53點開出，指數大漲188.63點，漲幅0.91％。隨後在電子股漲勢擴大下，指數漲逾310點收復21000點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲19元來到929元，漲幅2.09％；鴻海（2317）上漲2.5元至148.5元；聯發科（2454）上漲20元至1410元；廣達（2382）上漲2.5元來到227元；長榮（2603）上漲1元至221.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲417.86點或1.0％，收在42001.76點；標準普爾500指數上漲30.91點或0.55％，收5611.85點；那斯達克指數下跌23.7點或0.14％，收在17299.29點；費城半導體指數下跌14.48點或0.34％，收4270.43點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42001.76 ▲417.86 ▲1.0% S&P500 5611.85 ▲30.91 ▲0.55% NASDAQ 17299.29 ▼23.7 ▼0.14% 費城半導體指數 4270.43 ▼14.48 ▼0.34%

資料來源：證交所