▲聯電表示，「目前沒有任何合併案進行」。（資料照／聯電提供）

記者曾筠淇／綜合報導

日媒31日引述一份評估計畫披露，台灣晶圓代工大廠聯電與美國晶片製造商格羅方德（GlobalFoundries）正評估合併可能性，聯電則回應，「目前沒有任何合併案進行」。不過即便如此，在利多消息助力下，聯電早盤最高漲至48元，也有網友熱議此事，「難怪二哥今天紅的」、「從來沒想過聯電會跟人併」。

根據《日經》取得的一份評估計畫內容，台灣晶圓代工大廠聯電與美國晶片製造商格羅方德（GlobalFoundries）正評估合併可能性，雙方如果成功整併，將會把總部設於美國，優先在美國研發投資，而其製造業務則會橫跨亞洲、美國、歐洲。

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在利多消息助力下，聯電早盤最高漲至48元，漲幅達7%以上。不過隨後漲勢收斂，開盤25分鐘內成交量突破6萬張，股價回落至45.55元，漲幅2.02%。只是對於市場傳出格羅方德的合併傳聞，聯電31日其實就回應，「公司對任何市場傳言不予回應，目前沒有任何合併案進行」。

不少網友都在PTT上討論此事，「投信狂買是有內褲線逆」、「有人偷看答案」、「難怪早上硬梆梆」、「我的二哥蹲那麼久終於要噴了嗎」、「二哥要起飛了嗎」、「難怪今天紅的」、「聯電賣早了」、「股東爽到了」。

但也有網友說，「美積電、美聯電，真的連門都沒有了」、「太貪心了，美國人台積電、聯電都包走」、「聯美電子了嗎」、「原來送台積電還要1+1送聯電，台灣真的完了」、「老二也要送人了嗎」、「送GG、賣聯電，談判天才，聯電直接變成美國公司」。話題引發討論。