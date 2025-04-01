英特爾新任CEO陳立武首次演講　非核心業務將拆分

▲英特爾執行長陳立武於Intel Vision 2025發表主題演講。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

在Intel Vision 2025大會上，英特爾新任執行長陳立武向廣大的科技生態系分享英特爾重返技術和製造領導地位的策略。憑藉過去的領導經驗和深厚的產業歷練，他強調以客戶為中心的思維將成為英特爾策略的基石，以掌握新興技術的發展，並抓住未來在軟體、硬體和晶圓代工工程方面的重大機會。

不過根據外媒報導，陳立武也表示，英特爾將剝離與其使命無關的資產，並創造包括訂製半導體在內的新產品，以更好地與客戶保持一致，不過他並未具體說明英特爾哪些部門不再是公司未來的核心。

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陳立武表示：「身為執行長，了解客戶需求是首要之務。在我的領導下，英特爾將致力成為一家以工程為核心的企業。我們將仔細傾聽，並根據客戶的意見採取行動。最重要的是，英特爾將專注於打造有效解決問題、促進客戶成功的產品。」

針對新時代的全新策略，陳立武以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景。他承諾英特爾將「仔細傾聽」，以滿足客戶和合作夥伴的需求。此外，他強調採取更以軟體為主導的設計方法，開發專用晶片以支援客戶關鍵工作負載的重要性。著重AI驅動的系統設計，英特爾將加速開發全方位的解決方案，以及針對新架構和關鍵工作流程等特定應用的專用晶片。這也反映了陳立武重建生態系夥伴信任並強化關係的目標。

為滿足全球對於先進晶片激增的需求，英特爾在建立彈性、具韌性與安全的供應鏈中，扮演相當重要的角色。陳立武將與英特爾晶圓代工團隊攜手完善策略、分析現況，並尋求成長及差異化發展的契機。陳立武表示英特爾的18A製程技術按計畫進行，目前即將完成首批外部流片，並預計在今年下半年推出Panther Lake客戶端運算處理器，以及進入大規模量產。

陳立武強調團隊合作與夥伴關係，展現對協作模式的堅持，以及他希望將英特爾從單純的供應商轉型為真正合作夥伴的決心。這項變革象徵公司與客戶關係的根本性轉變。英特爾的目標明確：公司正致力朝向工程引領、團隊合作、謙遜，和始終以客戶為中心的發展方向。英特爾正積極培養著重團結與成就的文化，不只停留在口號，而是透過行動實現。這個新時代的衡量標準，將取決於英特爾的實際行動以及如何將願景轉化為實際成果。