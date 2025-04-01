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點銅成金！搶銅大戰開打　紐約銅價創新高

圖／先探投資週刊 提供

紐約銅期貨與LME銅價間的價差，每公噸將近1500美元的溢價，吸引交易商競相把銅庫存往美國港口送，並形成歐洲、亞洲的銅庫存下降，這波各市場的銅價普遍上漲，帶動相關股價表現強勢。

文／魏聖峰

川普總統二月下旬下令商務部調查，以決定是否應以國家安全為由，對進口銅徵收關稅。此舉帶動最近一個月以來紐約銅價飆升並創新高，並超過全球其他銅礦的報價。全球銅礦供應商因應川普的關稅政策，大量庫存全往美國港口集中，也讓其他需要銅的市場（或國家）出現供應量短缺，有可能集體推升全球銅報價走高。最近國際銅礦相關股表現強勁，美國的自由港麥克麥蘭銅金、中國的紫金礦業和洛陽鉬業的股價相對強勢。

紐約銅、ＬＭＥ銅溢價擴大

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銅是所有金屬之母，所有的工業用品都會用到銅，銅價的趨勢的確也是經濟指標的溫度計，從房地產、工業、機械、汽車和電動車都需要用到銅。這次紐約銅期貨的上漲，並不是因為美國經濟突然好轉帶動需求，而是因為未來川普要對進口銅課徵二五％關稅，銅供應商看到有套利的空間，大量在紐約銅期貨與倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）的銅價上做套利，並把大量的銅庫存往美國送。因為套利緣故，部分原本要送到中國、倫敦的銅礦陸續轉向到美國，以至於ＬＭＥ銅庫存明顯下降，這有可能進一步推升ＬＭＥ銅價格跟著走高。

以三月二十八日紐約銅與ＬＭＥ銅價收盤價為例，當天紐約銅期貨以每磅五．一二美元作收，這相當於每公噸一一二八．七美元，而當天ＬＭＥ銅價以每公噸九七九四美元作收。兩者間有將近每公噸一五○○美元的溢價，若紐約銅期貨價格持續拉升，而ＬＭＥ銅價上漲速度沒有紐約銅期貨來得快的話，議價空間持續擴大，大約一個星期前兩者的溢價差才剛超過每公噸一千美元，如今溢價差又進一步增加五成。期貨價差出現明顯的溢價空間，銅供應商發現有利可圖時，就會把銅庫存往美國堆積。由於川普未來可能要針對進口銅課徵二五％關稅，理論上銅供應商現在把銅庫存往美國堆也是正確的做法，一旦確定要把關稅加上去，誰手上有較多的庫存，未來可能會享有較高的利潤。

銅業分析師Kostas Bimtas指出，大量的銅進入美國市場，將會讓全球其他地方出現銅短缺，尤其是最大消費國的中國。他認為，銅期貨市場目前正在經歷一段不尋常的事情，先前他曾預測銅價會達到每公噸一二○○○或一三○○○美元不合理嗎？他很難給出一個確切的數字，因為以前從沒發生過。然而，隨著紐約銅與ＬＭＥ銅價的溢價差持續擴大中，目前正數據正在創新高當中，若溢價差沒收斂，Bimtas對銅價的預測數字就有可能會來。再者，從美國證券期貨交易委員會（CFTC）的籌碼也顯示，大量投機性交易的銅期貨多單最近幾個星期正在大量累積中。相形之下，投機性交易的銅期貨空單並未異常，還小幅減少。

全球銅供應往美國流

外電報導指出，正常美國每個月銅的正常供應量大約是七萬公噸，隨著紐約銅期貨和ＬＭＥ銅價的溢價差大幅擴大，現在大約有五○萬公噸的銅持續送往美國港口，這有可能讓美國港口的銅庫存大量增加。彭博社針對四位了解庫存人士的調查指出，從現在的三月底到未來幾周內，預計將有十～十五公噸的精煉銅抵達美國港口，如果它們都在同月抵達的話，就將會超過二二年一月當時創下一三六九五一公噸的歷史庫存紀錄。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2346期精彩當期內文轉載》

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