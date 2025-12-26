散裝船運BDI今年全年年減4%、Q4增幅高達47%　明年看好

▲散裝船運明年看好。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／綜合報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(25)晚封關，全年均數為1681點，年減4%，整體市場呈現倒吃甘蔗狀況，第四季指數來到2159點，年增率高達47%，中國進出量佔42%。國內各家散裝船公司都估明年市場發展會優於今年，如果俄烏戰爭結束，還會有加分作用。

今年首季BDI年減幅高達39%，第二季年減21%，第三季恢復正數，年增6%。業界高階分析，去年首季巴西雨季雨少，讓出口礦產維持高貨量，今年首季巴西雨季致貨量大減，上半年則因美國關稅問題各國原物料採購採取保守作法，以致貨量銳減，下半年關稅問題大致底定，貨量逐漸恢復正常。

由於西非幾內亞西芒杜鐵礦已經開始量產，可彌補明年首季巴西雨季可能對貨量的影響，加上中國與東南亞國家承諾今年採購的大豆會在明年首季運送，估計明年首季將會是淡季不淡。

另西芒杜鐵礦帶來的是長航程運輸，也會增加市場對船噸的需求，印度鋼鐵成長、鋁礦砂電動車製造需求強勢成長、美豆恢復採購等，都有利市場發展，雖然也有中國房市疲弱、煤炭需求下降、紅海危機解除等風險，但整體來看，估計市場表現會優於今年。

航運經紀商Xclusiv最新發佈的周度報告指出，2025年底，散裝船運市場並非依靠需求端的爆發式增長，而是在船舶利用率趨緊、運力節奏錯配以及局部摩擦因素疊加下，將微小的變化轉化為價格的大幅波動。

今年海岬型船成為全年表現最為搶眼的板塊，日租金水準從年初約7千到1萬美元快速上行，本月一度逼近4.5萬美元。中型船市場雖缺乏劇烈行情，但展現出更強的穩定性，Kamsarmax年中回升至1.5–1.8萬美元區間; Ultramax船型在年內觸及約1.8萬美元高點，儘管四季度有所回調，但整體仍高於歷史均值，輕便型船則全年穩步走高，年底日租金約1.6萬美元。

Xclusiv指出，今年全年海運量小幅增至約72億噸，年增1.4%。煤炭約21億噸，佔29%; 鐵礦石18.8億噸，占26%。需求端集中度依舊突出，中國全年吸收接近30億噸散裝貨，占全球總量的42%，遠高於印度的7%和日本6%。供給端澳洲仍是最大出口國，年出口量約15.1億噸，佔比21%，其後依次為中國、印尼和巴西。

在運力端，船隊規模增長總體受控，但結構性變化正在放大市場彈性。 2025年全球在營幹散貨船隊增至14,573艘、約10.64億載重噸，訂單量與船隊規模之比升至11.0%，仍處於歷史中性水準。不過，新船訂單主要集中在Ultramax與 Kamsarmax船型，而海岬型船訂單覆蓋率依然偏低。

船隊老齡化趨勢明顯加快，約28%的船舶船齡已達到或超過16年，高於一年前的約24%。在能效、排放和風險偏好要求不斷提高的背景下，老齡船舶一旦被租家邊緣化，市場利用率可能迅速收緊。

展望2026年，在IMF預計全球GDP增速約3.1%的背景下，商品貿易趨於降溫，煤炭需求繼續下滑，鐵礦石則呈現對中國需求高度敏感的溫和增長格局。

供需平衡趨於寬鬆，預計船舶需求增速約1%–2%，而船隊供給增速約2.6%。 全年新船交付量或接近4120萬載重噸，在假設拆船量約460萬載重噸的情況下，船隊增幅可能達到3.8%。

Xclusiv總結，未來散裝船運市場的走勢將不再由單純的貿易總量決定，而更多取決於噸海浬品質、拆船節奏，以及老齡運力退出市場的速度