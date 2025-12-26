千億級00929大換血增台積電等16檔 3檔ETF換股一次看

台灣指數公司宣布中信上櫃ESG 30（00928）、復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）三檔ETF追蹤指數成分股變動，當中00929資產規模最大達1321億元將納入台積電（2330）、聯發科（2454）等16檔成分股，刪除創見（2451）等6檔成分股，此次成分股調整將今（26）日盤後，下周一（29）日起生效。

21萬股民注意！統一00981A改為季配息 明年3／2公布配息預估

21萬股民注意，為滿足投資人對現金流需求，主動統一台股增長（00981A）經金管會核准進行收益分配頻率調整，由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月，根據00981A調整後的首次收益分配時程，預計於明(2026)年3月2日公布預估配息金額、3月13公布實際配息金額，並於3月17除息，投資人參與00981A首次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日入帳。

記憶體價格飆升衝擊PC產業 日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

記憶體價格持續走高，開始對日本 PC 產業營運造成壓力。夏普（Sharp）旗下 PC 子公司 Dynabook 表示，相關成本已超出企業可自行吸收的範圍，正評估未來調漲產品價格的可能性。

日央升息救不了日圓！ 分析師悲觀估2026年貶至165

受日本央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒加劇，根據《彭博》報導，包括摩根大通在內大型投資銀行外匯策略師預測，由於日美之間仍存在較大的利差、實際利率為負以及持續的資本外流，悲觀看待日圓兌美元走勢，估明年（2026）底觸及165。

記憶體搶貨火熱 外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

根據外媒Wccftech報導，全球記憶體晶片供應正面臨嚴重短缺，特別是高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI需求快速成長下，供需失衡情況前所未見，並引發科技大廠之間的「搶貨大戰」，甚至有一名Google高階採購主管因未能提前簽長約，導致HBM供應不足遭到解雇。

永豐金子公司京城銀通過處分京城租賃全數股權 明年1／30交割

永豐金（2890）旗下子公司京城銀行，於今（26）日召開董事會決議通過處分其子公司京城銀國際租賃股份有限公司（京城租賃）100%股權。交易總金額為20 億元，預定於明（2026）年1月30日辦理股權轉讓交割事宜。

泓德能源總座日前傳涉收賄案百萬交保 經確認無涉案獲不起訴處分

北檢日前因追查經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄案，至泓德能源（6873）公司進行調查及搜索，泓德能源總經理周仕昌當時以100萬元交保、會計師鄭涵80萬交保，均限制出境出海，今日泓德能源發聲明表示，經確認，該案件與泓德能源及本公司總經理周仕昌無涉，為不起訴處分。

聯發科宣佈攜手DENSO 共同開發ADAS車用系統單晶片

IC設計廠聯發科（2454）今日宣布與全球最大汽車零組件供應商之一的DENSO展開深度合作，共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙系統設計的客製化車用系統單晶片（SoC）。

東森集團三大事業群同步推進 AI布局加速成長動能

東森國際(2614)今日召開法說會，就今年度(2025)營運成果暨近期發展概況向投資人提出報告。東森國際以倉儲事業為基礎，擴展至零售、媒體與寵物等多元事業，深化線上線下整合(OMO)生活圈布局；近年亦積極提升轉投資效益，營運結構逐步擺脫傳統貿易及倉儲的單一型態，轉型為以新媒體多元變現與新零售會員服務平台為核心的綜合型獲利模式，並以AI導入驅動數據決策與流程優化，持續提升營運效率與獲利品質。

一文看本周漲幅最強4檔主動ETF 00990A空降霸榜成交王

美國第三季GDP優於預期，一掃AI泡沫陰霾，帶動股市再挑戰新高，主動式ETF本周漲幅亮眼，元大AI新經濟(00990A)、主動復華未來50(0091A)漲幅分別9.2%、5.2%分別冠、亞軍，主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)漲幅4.8%、3.7%。