千億級00929大換血增台積電等16檔　3檔ETF換股一次看

▲千億級00929新納台積電等16檔個股為成分股。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台灣指數公司宣布中信上櫃ESG 30（00928）、復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）三檔ETF追蹤指數成分股變動，當中00929資產規模最大達1321億元將納入台積電（2330）、聯發科（2454）等16檔成分股，刪除創見（2451）等6檔成分股，此次成分股調整將今（26）日盤後，下周一（29）日起生效。
資產規模達1321億元、復華台灣科技優息（00929）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」成分股納入16檔，分別台積電、億光、聯發科、大立光、牧德、家登、致伸、譜瑞-KY、聖暉*、廣明、環球晶、長科*、是方、崑鼎、可寧衛*、富邦媒。
成分股刪除6檔分別為創見、僑威、碩天、天鈺、佳必琪、飛捷等，此次成分股變動將自今日盤後、下周一生效，並於指數定期審核生效日(含)起設有 8 個交易日的指數調整過渡期。
資產規模約6億元中信上櫃ESG 30（00928）追蹤「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」，成分股納入富喬、穩懋、雙鴻、新應材等四檔，成分股刪除中光電、合晶、宏捷科、國統等四檔。
資產規模7億元兆豐電子高息等權（00943）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」，成分股納入20檔，分別信錦、國巨*、宏碁、微星、群光、億光、新巨、全漢、威強電、僑威、優群、台星科、由田、力致、碩天、中磊、飛捷、精誠、啟碁、群電。
成分股刪除20檔，分別仁寶、精元、聯陽、臺慶科、漢科、安勤、凡甲、3532 台勝科、永崴投控、正文、致伸、緯軟、天鈺、世界、中光電、茂達、力成、南電、南茂、達方，成分股變動將今日盤後生效、下周一起生效，並於指數定期審核生效日(含)起設有 3 個交易日的指數調整過渡期。
讀者迴響