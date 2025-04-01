清明連假航港局宣布七美嶼燈塔4-6月周末限定開放　加強客船安全抽查

▲七美嶼燈塔園區限定期間周末開放參觀。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

迎接清明連假與澎湖旅遊旺季，航港局宣布七美嶼燈塔將於4月至6月的每個周末及連假期間開放參觀，讓遊客有機會親臨這座充滿歷史意義的燈塔，感受澎湖海島的獨特魅力。另本周針對51艘固定航線載客船舶及海運客運場站5處重點項目完成安全查察。

七美嶼燈塔這波開放活動將由清明連假(4月3日至4月6日)率先登場，現場並提供新版七美嶼燈塔印章供參觀民眾蓋印留念，為旅程留下珍貴印記。

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1939年完工的七美嶼燈塔位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，別名南滬燈塔，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔；塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬。七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，發電機室獨特的拱型窗設計別具特色。

為了讓更多旅客親身體驗燈塔的文化與景觀，今年特別提供全新設計的七美嶼燈塔紀念章，讓到訪遊客能留下特別的印記，見證自己的探索足跡。

航港局提醒，七美嶼燈塔園區有高低落差，請遊客務必注意安全，並遵守現場工作人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。

▲航港局副局長劉志鴻督導新台馬輪安檢狀況。（圖／航港局提供）

另為使清明假期海運疏運順暢，強化船舶航行安全管理，航港局已於114年3月24日至26日進行「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」共51艘固定航線載客船舶及海運客運場站5處重點項目查察，旨在確保旅客乘船安全並完善海運服務品質。

航港局強調，本次抽查重點將聚焦於載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「救生衣、救生圈、自燃燈、浮煙信號及救生索依規定配置且有效」、「火警警報系統」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，海運客運場站「班次時刻表及票價標示清楚，是否包含中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站無障礙設施之指標(引)是否清楚明確」、「場站是否維持無障礙廁間及通道空間暢通無礙」、「無障礙廁所設備可否正常使用」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」等，若發現有任何影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認無問題後始得開航。

航港局提醒，已要求業者於疏運期間，如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船舶航行，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局並將於官網即時公告航班開停航資訊(航港局資訊網https://www.motcmpb.gov.tw/點選「清明連假海運疏運資訊專區」查詢航班資訊公告及開停航資訊)，提醒民眾於連假期間出遊前,查看氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。