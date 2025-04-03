全訊3月營收8284萬元　累計第一季營收2.66億元、年減4.2%

▲全訊董事長張全生。（圖／全訊提供）

記者高兆麟／綜合報導

功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）公告3月營收為8,284萬元，累計第一季營收為2.66億元，較去年同期略減11.79％和4.20％。

受惠固態功率放大器（Solid State Power Amplifier；SSPA）逐漸成為國防設備的主流規格，公司今年積極以自主研發製造的SSPA模組與次系統，參與國防部的軍品認證，預估今年底前可望完成五項以上的軍品認證，為公司進一步取得國防標案資格再下一城。

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國防部於2025年「4年期國防總檢討」報告中，將國防支出增長至GDP的3%列為優先要務。以目前台灣國防預算占GDP的2.45%估算，約為6,470億元，若國防預算提升至GDP的3%，預算將增加1,400億元，增幅達22%。公司身為國內SSPA的龍頭供應商，也是國防部少數認證通過的軍規SSPA功率放大器合作廠商，將可望持續受惠此一商機。

因應地緣政治紛亂，國際情勢震盪，各國積極佈署電子化及空戰化的國防策略，推升來自歐洲、美國及亞太等地區軍工客戶的大型無人機用SSPA訂單量，預估今年軍用SSPA模組及次系統佔整體營收獲利貢獻可望明顯提升。

此外, 在新產品研發方面，公司今年將運用自主研發的高功率密度氮化鎵毫米波單晶微波積體電路(MMIC)，進一步開發製造大功率但更小體積的下一世代氮化鎵毫米波(GaN mmWave)大功率固態放大器模組(SSPA)，今年 GaN mmWave SSPA將進入試量產階段，提供原先採用砷化鎵功率放大器模組的國際軍工客戶，更高傳輸效率的氮化鎵毫米波SSPA產品方案，挹注公司整體營運發展動能。