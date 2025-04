台對美課徵64%關稅「怎麼算出來的？」　網推出公式：川普蠻粗暴的

▲川普宣布對等關稅政策。(圖/路透)

記者曾筠淇/綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」(Reciprocal Tariffs)政策,表示他們將依各國對美課徵的關稅水準,反向課徵對等的一半稅率。從川普亮出的圖表可見,台灣對美國課徵64%的關稅,但就有不少人納悶這個數字是怎麼算出來的?而外國也流傳一個「計算公式」。

從川普亮出的圖表可見,台灣對美國課徵64%的關稅,因此美國將對台灣產品課徵32%的關稅。至於這個64%是如何計算出來的?在X平台上所流傳的計算公式其實很單純,就是以「美國與該國的貿易逆差」除以「美國對該國的出口額」。

根據行政院公布的「美國2024 全年貿易統計」資料,台灣是美國的第七大貿易夥伴,雙邊貨品貿易累積總額為1586億美元,美國對台灣出口423.36億美元;美國自台灣進口1162.64億美元。

▲美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。(圖/ETtoday)

依照公式,即739.28億元(1162.64億元減423.36億元)除以1162.64億元,四捨五入到小數點第二位,為0.64。台灣對美國課徵「64%」關稅,就是這樣算出來的。

美國財經專欄作家詹姆斯·邁克爾·蘇羅維茨基(James Michael Surowiecki)也在X平台上表示,「對於每個國家,他們只是將我們(指美國)與該國的貿易逆差除以該國對我們的出口額」。他以印尼為例,「貿易逆差為179億美元,印尼對美國的出口額為280億美元,因此179億除以280億,得到64%,川普聲稱這是印尼向我們收取的關稅,這是多麼不尋常的胡言亂語」。

還有國外網友也在X平台上,將以色列等國的數據帶進公式內,而得出來的結果恰恰吻合。不過,此公式僅是網友推測,非官方公布的計算方式。

不少網友也在PTT上討論此事,「好像蠻有道理的,所以不縮小順差都沒用」、「害我在那邊查一堆資料」、「川普是真的蠻粗暴的」、「不要出口到美國就沒事了」、「這種算法很粗暴但也很符合我川的人設」、「日韓看起來不太準,不過我川數學不重要」、「真是這樣的話,不知道哪個天才幕僚幫他想出來的」。

DID I CRACK IT? I think I figured out at least a chunk of the math. It's trade deficit divided by their exports. EU: exports 531.6, imports 333.4, deficit 198.2. 198.2/531.6 is 37, close to 39. Israel: exports 22.2, imports 14.8, deficit 7.4. 7.4/22.2 is 33. https://t.co/urAVoCiPLV

Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn't actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country's exports to us.



So we… https://t.co/PBjF8xmcuv