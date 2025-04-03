台對美課徵64%關稅「怎麼算出來的？」　網推出公式：川普蠻粗暴的

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，表示他們將依各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率。從川普亮出的圖表可見，台灣對美國課徵64%的關稅，但就有不少人納悶這個數字是怎麼算出來的？而外國也流傳一個「計算公式」。

從川普亮出的圖表可見，台灣對美國課徵64%的關稅，因此美國將對台灣產品課徵32％的關稅。至於這個64%是如何計算出來的？在X平台上所流傳的計算公式其實很單純，就是以「美國與該國的貿易逆差」除以「美國對該國的出口額」。

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根據行政院公布的「美國2024 全年貿易統計」資料，台灣是美國的第七大貿易夥伴，雙邊貨品貿易累積總額為1586億美元，美國對台灣出口423.36億美元；美國自台灣進口1162.64億美元。

▲美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。（圖／ETtoday）

依照公式，即739.28億元（1162.64億元減423.36億元）除以1162.64億元，四捨五入到小數點第二位，為0.64。台灣對美國課徵「64%」關稅，就是這樣算出來的。

美國財經專欄作家詹姆斯·邁克爾·蘇羅維茨基（James Michael Surowiecki）也在X平台上表示，「對於每個國家，他們只是將我們（指美國）與該國的貿易逆差除以該國對我們的出口額」。他以印尼為例，「貿易逆差為179億美元，印尼對美國的出口額為280億美元，因此179億除以280億，得到64%，川普聲稱這是印尼向我們收取的關稅，這是多麼不尋常的胡言亂語」。

還有國外網友也在X平台上，將以色列等國的數據帶進公式內，而得出來的結果恰恰吻合。不過，此公式僅是網友推測，非官方公布的計算方式。

不少網友也在PTT上討論此事，「好像蠻有道理的，所以不縮小順差都沒用」、「害我在那邊查一堆資料」、「川普是真的蠻粗暴的」、「不要出口到美國就沒事了」、「這種算法很粗暴但也很符合我川的人設」、「日韓看起來不太準，不過我川數學不重要」、「真是這樣的話，不知道哪個天才幕僚幫他想出來的」。

DID I CRACK IT?



I think I figured out at least a chunk of the math.



It's trade deficit divided by their exports.



EU: exports 531.6, imports 333.4, deficit 198.2. 198.2/531.6 is 37, close to 39.



Israel: exports 22.2, imports 14.8, deficit 7.4. 7.4/22.2 is 33. https://t.co/urAVoCiPLV — ☉rthonormalist (@orthonormalist) April 2, 2025