台美力拼「零關稅」　專家：鼓勵台商赴美投資可釜底抽薪

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普宣布對台祭出32%關稅，總統賴清德拋出不以報復性關稅而以台美「零關稅」為目標溝通，專家指出，台美雙方若想彼此皆能以零關稅互利，要能遏止「洗產地」的疑慮，同時還要注意農業、汽車業等產業競爭力是否受到影響，政策阻力不小；相形之下，直接鼓勵台資企業勇敢赴美併購或投資，才是釜底抽薪的做法。

瑞士對美國進口產品關稅為0，並承諾幫忙創造50萬個就業機會，但對等關稅的稅率仍在31%以上，令外界震驚。無獨有偶，全球零稅率國家新加坡也在川普「對等關稅」名單上，雖然表面上「僅」課徵10%稅率，但新加坡外貿依存度極高，讓新加坡總理黃循財直呼「歲月靜好已成歷史」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近20年關稅佔總稅收比重。（資料來源：財政部／製表：ETtoday）

台灣併購與私募股權協會副理事長駱秉寬觀察，在2國交出零關稅措施仍遭課對等關稅的情況下，對於外傳府院內部規劃與美方談判籌碼中也包括「我方零關稅」措施，不過細看過去20年來關稅佔我國稅收比重不到1成，美國為我國最大出口國（總出口佔比約23%）與第3大進口國（總進口佔比約12%），對美進出口產品課徵0關稅，稅損初估約193億元。

「美國要的絕對不會只有這區區200億元進口關稅稅收讓利！」駱秉寬認為，台積電（2330）在3月初宣示擴大1000億美元（約台幣3.3兆元）投資案，爭取到半導體關稅暫時未在「對等關稅名單」中，已算是美方明確「洩題」指引，值得上市櫃企業與政府思考如何輔導或協助赴美擴張據點，貨暢其流。

駱秉寬認為，川普關稅既是手段、也是目的，若只有單方零關稅，無法解決川普政府所設定的平衡貿易赤字、把製造業找回來、根留美國關鍵產業以及增加財政收入等目的，沒有答對川普的考題。

至於匯率放手貶值，駱秉寬認為，此舉僅對美元報價商品搶非美國地區訂單有利，效益未必能較在美併購與投資立竿見影，匯率放手，甚至有可能招致另一波新的貿易制裁，得不償失。