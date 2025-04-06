恐怖「黑色星期一」再現？專家憂歷史重演：當天美股大跌22.6%

▲為避免重蹈1987年10月19日的「黑色星期一」，美國自1988年開始實施熔斷機制。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國財經評論員克萊默（Jim Cramer）在股市連續兩日重挫後，發出嚴厲警告表示華爾街可能在「黑色星期一」出現股災。這位《CNBC》主持人於當地時間4日晚間表示，市場已經進入極度脆弱狀態，一切將取決於總統川普（Donald Trump）的下一步行動。他回顧1987年10月19日的「黑色星期一」（Black Monday），是史上有名的股災，當天美股大跌22.6%，認為當前局勢若無轉變，或將重演歷史慘況。

「黑色星期一」是指1987年10月19日，道瓊工業指數當日暴跌22.6%，創下美國股市史上最大單日百分比跌幅，道瓊工業指數當日市值減損5,030億美元，等於法國全年GDP，全球股市隨之狂瀉，引發金融市場恐慌。

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根據《mitrade》報導指出，克萊默5日早上在X發文表示，世界正試圖在短時間內重建一個「新的、更弱的世界秩序」，但目前看不到任何能排除1987年式崩盤的明確跡象。他直言，那些試圖抄底的投資人，如今都已「沉入海底」。

在川普公布對全球主要貿易夥伴課徵新一輪關稅後，股市陷入恐慌。標普500指數在短短兩天內下跌近10%，自2月高點以來累計跌幅達17.4%。S&P 500於4日跌至5100點附近後再度失守，當日下挫6%，與1987年黑色星期一、2008年金融海嘯及2020年疫情爆發初期的股災同列罕見暴跌。

交易員一度期待3月修正後的反彈能成為支撐，但這樣的想法遭到迅速瓦解。Bespoke Investment Group直指市場「已經失去方向舵」，即使當天公佈的就業報告仍顯示經濟穩健，投資人仍無動於衷。該機構評論「現在唯一重要的事情，是某人在《Truth Social》上的一個決定。」

來自Paulsen Perspectives的保爾森（Jim Paulsen）則針對關稅的數學邏輯提出疑慮，稱這些政策正快速暴露其「愚蠢性」。保爾森表示，在當前全球經濟壓力加劇之際，美國卻選擇對整體世界課稅，時機極為不當。同時他也批評聯準會（Fed）仍拒絕釋出任何寬鬆訊號，認為「不急於降息」的立場將讓局勢更為惡化。

聯準會主席傑鮑爾（Jerome Powell）於4日重申，雖然市場動盪，但通膨預期仍高，因此暫不考慮降息。市場立即解讀為聯準會短期內不會採取行動，進一步加劇投資人恐慌。

恐慌情緒蔓延至傳統避險資產。4日當天黃金下跌超過2%、公用事業類股重挫5.5%、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）下跌近7%。連Visa、Eli Lilly與摩根大通（JPMorgan）等大型權值股表現都落後大盤。與此同時，小型股指數羅素2000（Russell 2000）反而上漲1.6%，反映出大型股遭更嚴重的拋售。

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