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台廠「美國價值20%」　拼免加徵關稅

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲美國總統川普向全球多國發動關稅戰，不過新的條文出現免稅人道走廊。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對全球多國發布對等關稅，其中台灣課徵稅率32％，朝野譁然，市場預期台積電（2330）等半導體股承壓，不過白宮在美國時間5日（台灣時間6日）發布「9903.01.34」施行條文，增列免稅人道走廊，「美國價值20%以上美製品不課」，市場急喊台廠代工業有一線生機。

▲▼川普關稅條文細則。（圖／翻攝白宮網頁）

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▲川普關稅條文細則。（圖／翻攝白宮網頁）

據白宮公開條文，自2025年4月5日東部夏令時間凌晨12:01起，對於進口消費或從倉庫提取以供消費的商品，美國《統一關稅表》(HTSUS) 第99章第III分章將進行修改。

修正條中明示「若商品含有美國設計、美國IP、美國製零件、美國軟體、美國原料，只要這些部分合計佔總報關價值 20% 以上」，即可適用9903.01.34關鍵條文，免課稅。

業界分析，包括美系大廠蘋果、輝達（NVIDIA）把設計視為核心價值的公司產品佔比多高達40％至70％，台廠供應鏈扮演協力共榮的綠葉角色，有望逃過一劫。而我國出口美國最重要的產品伺服器，若是使用美國設計的雲端伺服器，也有機會免稅。

不過，市場上仍針對「免稅認定」是指產品中美製超過20%以上免加徵關稅，還是「產品中含有美製的部分免課，非美製仍要課稅」出現爭論，業界預料將會成為下一波台美政府釐清的重點。

同一系列條文編號中列號為「9903.01.27」的規定，墨西哥製造生產的產品，亦免加徵關稅，鴻海（2317）等大廠也有機會逃過一劫。

相關文書在PTT上熱烈討論，有網友淚回「電子五哥有救惹」、「抄底台積電」、「台股少崩一半」。

關鍵字： 美中貿易戰台灣產業關稅半導體股台積電

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