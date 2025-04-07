汽配業估老客戶會要求重新報價或分攤關稅　奇美實業：傳銷保守因應

▲泰國汽車零配件展參展廠商估老客戶會要求重新報價或分攤關稅。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

上周六(5日)台灣50多家業者剛結束在曼谷的2025泰國國際汽車零配件展(TAPA)參展活動，針對美國對等關稅，參展業者估計，一些老客戶可能會希望重談報價或者共同承擔進口關稅，現在業界都在觀察事件發展；奇美實業發言人暨副總經理陳世賢表示，公司現階段已接經訂單照常出貨，後續因狀況不明，公司傳銷會保守因應。

帶領會員參加展出的台北市進出口公會(IEAT)會務人員指出，汽配廠商普遍表示，由於美國對汽車零配件採取齊頭式關稅，一律25%的統一稅率，並非針對特定區域，這次參加泰國展出的參展廠商展品，多屬汽車售後市場(aftermarket)商品，燈泡、儀表、雨刷等零配件，這些產品受到的衝擊不大，首當其衝的應該是鈑金、沖壓件等鋁&鋼鐵成分產品，此類廠商通常以歐美市場為主，所以大都還在觀望，也比較不擔心。

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汽配業透露，早在去年下半年美國進口商就大量下單，避免川普上任後在關稅問題上的不確定性與風險。供應商目前尚未因對等關稅與客人更新報價，但由於出貨多採用FOB貿易條件，估計一些老客戶可能會希望重談報價或者共同承擔進口關稅，但目前大家應該都是在打心理戰，互相觀望居多。

奇美實業是台灣塑膠與橡膠材料供應商，陳世賢指出，已經接的訂單，關稅是買主自己要付，後續要看市場變化，公司可能需要調控出口量。公司直接銷美的貨量不大，但因對等關稅囊括60個國家，有外溢效應，與美國市場有關的貨就會不少。

目前還沒有客戶要求要幫忙分擔關稅或是降低貨價，有些產品具有不可取代性，後續需不需要談判關稅問題，每個個案要依性質處理，各國與美國的協商需要多久還不知道，這一周想要有具體答案不容易，在一切未明朗化之前，公司傳銷會保守因應。

目前正在美國探親的陽明海運前董事長謝志堅指出，川普有準備與各國協商，有美國媒體估需要3-6個月時間，但參考而已，目前買賣雙方有暫停出貨現象，還好美國進口商多數有大量囤貨，還可應付一段時間。

美國財政部長史考特‧貝森(Scott Bessent)週日透露，上周三對等關稅公布後，已有超過50個國家接觸白宮，尋求展開雙邊貿易談判，顯示川普已成功在全球貿易體系中取得主導權。

我國總統賴清德昨(6)日傍晚發表談話影片，表示談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起，並承諾台灣將進一步解除貿易障礙，台企也將擴大對美投資。