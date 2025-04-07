史上跌最慘！台股股民「怕將跌整周」開勸小白：別進場接刀

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普宣布對多國實施對等關稅政策，引發全球市場劇烈震盪。台股今（7）日開盤即呈現崩盤走勢、一片綠油油，不到四分鐘指數跳水式暴跌超過2000點，跌點、跌幅均刷新歷史紀錄。權值股台積電也難逃衝擊，開盤即大跌94元，暫報848元，讓股民超崩潰，其中則有人勸世，此時別進場「接飛刀」。

隨著全球市場信心潰散，美股已連續兩日重挫，台股清明連假後開盤同樣遭逢血洗。台指期開盤即跳空跌停，暴跌10%、大跌2129點，重挫至19167點，投資人恐慌情緒全面爆發。

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開盤後市場情緒低迷，大批投資人傻眼的傻眼，崩潰的崩潰，就有人在PTT直呼，「我一直以為去年8月跌2000已經不可能重現」、「開盤即收盤」、「腳麻不麻都跑不掉吧」、「期貨還鎖住賣不掉」、「全部亮燈是要怎麼跑，X你X咧QQ」、「股票APP打開，下跌-9.73%…無言」、「公園簽到簿呢？」「應該會跌三天，看周四有沒有機會反彈，然後周五續跌！」

面對劇烈波動，也有網友提醒，「這時候千萬、千萬、千萬不要進場接飛刀，不要聽什麼啊很便宜啦什麼的爛理由」，現在最好就是控制風險、等待時機，股市小白切莫衝動。還有人則建議，這兩天想當沖的人最好把手綁起來，因為風險已大於收益，相較之下，或許ETF反而是短期避險選項。

根據統計，今日台股單日最大跌點為2086.02點、跌幅高達9.8%，雙雙創下歷史新高。回顧過去紀錄，2024年曾出現三次大跌，分別為8月5日1807點、8月2日1004點與9月4日的999.46點，而2025年則以3月31日的906點居首，如今這次跌勢遠遠超越先前數據。