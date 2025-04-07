快訊／超大攬貨業：大陸輸美貨少逾35%、越南少逾30%　全年少逾一成

▲超大型攬貨公司估今年美國線貨載少一成以上。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

亞洲-美國航線攬貨量在全球前五名的超大型攬貨公司(A公司)負責人指出，經過調查，因為川普對等關稅，目前中國大陸輸美貨載有三成五到四成暫停出貨，越南有三成以上暫停出貨；在運價方面，船公司採取觀望態度，表示月中前運價不變，但會進一步減班，今年全年估計整體貨量會少一成以上。

另一家全球排名前十名的攬貨公司指出，目前暫停出貨的狀況滿多的，也有些貨則想趕在本月9日新關稅實施之前(含當天)裝船；國內一家大型攬貨公司則表示有要搶9日船隻離港日船裝運的貨。

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A公司認為新關稅以裝船日或離港日計算的說法不可靠，船公司也不敢認定，實際加高關稅是以裝船日、離港日還是到港日計算，要美國海關說了算，目前美國海關沒給說法。

A公司指出，經直接向歐洲三大貨櫃船公司與國內某大貨櫃船公司總公司詢問，都表示如何應對對等關稅，需要觀察一段時間，預計本月中以前運價暫時不變，月中再決定要漲或是要跌。目前美西線每大箱(40呎櫃)運價多數在2300美元上下，與長約價(1500-1700美元)平均後，實際收費在2000-2100美元左右。

雖然包括我國與越南都提出「零關稅」主張，但是A公司認為與美國的談判進度不會太快，因為美國還要求主要產業直接到美國設廠，另估計美國要收的關稅還會有兩成左右，接下來等買賣雙方談好如何分攤關稅，估計在7-10月或許會有一段補貨潮。

剛過去的周末假日，美國民眾已經出動搶購民生物資，如果搶購的量夠大，補貨量也會變大，但全年來看，整體貨量會少一成以上，船公司獲利能維持去年的五成就算是很好了。

A公司分析，去年長約價是簽在低檔，現貨運價曾經很大幅拉高，今年長約價或許簽高一點，但是現貨價並不看好，船公司總收入估計會低很多，如果紅海危機有解除，情況會更差。