輝達AI伺服器　60％墨西哥製有望躲過美國新關稅

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒tomshardware報導，大約 60% 的 NVIDIA 伺服器預計能避開美國最新的關稅衝擊。Bernstein Private Wealth Management 的分析師 Stacy Rasgon 表示，NVIDIA 大部分寄往美國的 AI 伺服器出貨源自墨西哥，因此大多數銷往美國的大型雲端業者的 NVIDIA 資料中心產品，可能不受關稅影響。

主要是約 60% 的 NVIDIA DGX 和 HGX AI 資料中心伺服器，因在墨西哥生產，預計能完全避開美國新關稅。根據 NVIDIA 自家的出口法規網站資訊，DGX 和 HGX 伺服器的美國海關編碼（HTS）屬於 8471.50 與 8471.80 類別，這些類別根據《美墨加協定》（USMCA）規定被豁免關稅。該協定於川普第一任期內簽署，將數位與自動資料處理設備歸為合規產品，免於新關稅影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，60% 這個數字僅為估算值。根據美國 2024 年伺服器相關類別（HTS 代碼 8471.50 與 8471.80）的進口數據，該年總進口金額為 730 億美元，其中約 60% 來自墨西哥，約 30% 則來自台灣。需注意的是，這個數據涵蓋所有進口至美國的伺服器產品，而非僅限 NVIDIA。

雖然 NVIDIA 的消費級 GPU 也享有 USMCA 的關稅豁免保護，但其供應鏈不像伺服器那樣廣泛流經墨西哥。然而，隨著關稅進一步上升，USMCA 協定可能會成為 NVIDIA 等公司尋求減稅的潛在「漏洞」。針對關稅問題，NVIDIA 執行長黃仁勳曾表示短期內影響不大。

儘管 NVIDIA 的 AI 伺服器進口前景看似樂觀，但一般玩家和科技愛好者可能會因美國政府施加的新關稅而受損。美國 PC 系統整合商預計將因應關稅至少漲價 20%，幾乎所有消費性 PC 零組件都會漲價。