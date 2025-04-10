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一表看懂11家金控首季獲利！ 中信金EPS 1.02元拔得頭籌

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金第一季EPS 1.02元，暫居11家金控獲利之首。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

14家金控除了富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）等三檔尚未未公布3月獲利，其他11家均已公布，中信金（2891）累計第一季合併稅後淨利199.08億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.02元暫居金控獲利之首，也是唯一一家EPS超過1元金控公司。

▲▼11家金控公司3月獲利。（圖／記者巫彩蓮攝）

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中信金表示，子公司中國信託商業銀行3月份存放款基盤及財富管理動能維持穩健，加上計息天數較多之緣故，單月稅後淨利51.85億元，較2月份成長22%，中信銀累計前3月稅後淨利134.43 億元，較2024年同期成長11%，創歷年同期新高，主要由於2025年放款業績較2024年同期成長14%；另外，手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較2024年同期成長12%。

子公司台灣人壽保險公司3月份在美元升值產生匯兌利得及季底股息紅利挹注下，單月稅後獲利26.66億元，累計第一季稅後淨利55.99億元，較去年同期下滑，主因2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，資本利得基期較高，此外，2025年初年度保費收入達144億元，較去年同期成長23%，總保費達387億元，較去年同期成長16%。

第一季EPS超過0.5元金控公司分別元大金（2885）0.59元、永豐金（2890）0.57元、玉山金（2884）0.55元、兆豐金（2886）0.54元、凱基金（2883）0.52元、第一金（2892）0.51等六家金控公司。

兆豐金3月自結稅後淨利17.7億元，2025年第一季稅後淨利80.1億元，較2024年同期減少近3成，EPS為0.54元，第一季獲利下滑主因在於，台股3月行情欠佳，影響股票類投資評價損益，以及換匯交易收益減少等，財務操作相關收益較2月少了10億元以上，加上證券子公司單月虧損所致。

玉山金3月自結稅後盈餘30.4億元，累計第一季稅後淨利87.9億元，創歷年同期新高，年增40%，係為11家金控成長幅度最大者，EPS為0.55元。
 

關鍵字： 金控中信金獲利第一季金融

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