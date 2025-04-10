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謝金河看關稅戰恐讓中國再次偉大　提五大觀察「飢餓遊戲誰先倒」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河近日以「這場飢餓遊戲，看誰先倒下？」為題撰文，提出對關稅戰的五大觀察，認為川普的作為可能只會讓中國再次偉大，而不是美國。

以下謝金河臉書全文：

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川普今天再對中國加50%關稅，中國繼續高姿態表示「以牙還牙」，接下來，看川普怎麼再加碼？這場關稅戰沒有底綫，只看誰能撑到最後？但金融市場已經呈現燎原之勢，全世界都找不到避風港。

這場比底氣的戰爭，我們來看幾個點：一，誰怕股價下跌？美國人民的財富超過50%在股市，中國人喜歡房地產，中國人在股市的佔比可能只有一成。今天中國承受104%關稅，深圳，上海股市不但沒有跌，還逆勢上揚，香港只是小跌，跌了十年的深滬股市籌碼在政府手上。

而美國股市持續上升數年，尤其是Ai浪潮，美國年輕人在股市很活躍，這次川普揮重拳，股市市值一天蒸發三兆美元，單是科技七雄從最高點跌下來，市值少7.4兆美元。美國股市最大市值一度到68兆美元，昨天已經跌破50兆美元大關，也就是說美國股市已經少18兆美元。

如果按照川普的說法，一年可增加6000億美元關稅收入，股市市值下跌，已經跌掉30年關稅收入。而股市下跌，那些CSP大廠的大型資料中心都暫緩，企業可以繳的稅金減少，這對川普念茲在茲的減債，一點也沒有幫助。

二，這兩天發生一個大變化，美國10年公債殖利率從3.99%跑到4.51%，30年債殖利率又飆上5%，川普不但壓迫鮑爾，希望聯準會降息，如今反而是公債殖利率飆升，這是美國最不想看到的景象！
中國正在狂拋美債，中國持有美債最高部位1.3149兆美元，這個月減到7608億美元，中國帶頭拋，很多國家跟進，今年到期的美債將讓川普傷透腦筋！

三是美元霸權可能逐漸受到侵蝕！過去百年來，美國人消費，各國創造順差，這些國家的央行又拿美元去購買美債，這是週而復始的美元霸權由來。現在川普說不能有順差，減少美元流通，可能創造別的貨幣崛起！

四，美國是以貿易為主的經常帳逆差，以服務為主的金融帳有大順差，美國的影視產業，IP授權，像蘋果的APP都幫美國創造大的順差，今天中國禁止美國電影，美國IP，阻止Nike鞋子，蘋果手機的銷售，對美國的影響立竿見影！

五，川普的主要對手是中國，但是川普對自己的盟友照樣拿刀砍，這兩天對台積電窮兇極惡，又讓台灣人民很受傷。這個情勢如果不改變，可能逼使更多供應鏈加入中國陣營，中國把門關上，自己變成一個內循環，中國可能撑很久，美國的盟友可能紛紛倒下，這麼一來，川普可能讓中國再偉大，不是美國！

關鍵字： 川普

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