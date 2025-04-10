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昨天認賠一鍵出清　起床見台股翻紅「少賺130萬」！他臉綠

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO一鍵出清持股。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到川普的對等關稅政策影響，台股連3天跌，不過9日川普又改口，宣布75國對等關稅暫緩90天，今（10日）台股全線噴漲，猶如坐雲霄飛車，一名網友表示，昨日受不了一鍵出清，結果今日開盤全部翻紅，「少賺30萬欸」。對此，有網友留言，「朋友昨天賣賠60萬，現在群組裡不敢說話」。

有網友在PTT發文，「昨天認賠全出的一定幹到心在淌血」，因為壓力爆表，昨天忍不住「一鍵出清」手中股票，乾脆清空比較安心，「大概比年初少賺100萬」，沒想到今天竟然全數翻紅，讓他超傻眼，大概少賺30萬元。

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原PO感嘆，「就因為一個川普少了30萬」，不過他慶幸自己只是少賺，不是賠錢，「有些大大直接噴400萬800萬，這種一定幹到睡不著，做不了其他事」。

貼文曝光，網友表示，「今天做空的，現在也在吐血」、「這就是割韭菜」、「被川普騙走頭期款了」、「100萬虧的+30萬沒賺的=130萬」、「這波少賺少賠都算贏家，不少在這波做錯多空，變背債」、「不要說昨天，我開盤當天跑也是幹得要死」。

不過有人認為，先跑也不錯，「你怎麼知道，他明天睡醒會不會又改說法」、「你要轉念，川普哪天突然又轉彎，根本無法預測」、「可以被一句話干擾的市場，風險很高」、「別難過了，這種川普一句話直接扭轉股市的，吃到都是運氣好或者賭性堅強而已」。

關鍵字： 台股川普投資股市獲利

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