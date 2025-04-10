金管會彭金隆：台股跌3天未達熊市　7成斷頭股民年齡高於40歲

▲金管會彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普祭出對等關稅，台股三天跌掉逼近4,000點，金管會祭出放寬融資擔保品穩定盤勢三項措施，傳出股市者被斷頭以保單信貸支應，引發立委賴士葆關注。金管會主委彭金隆10日指出，已請交易所去了解此一問題，但根據統計，7成被斷頭者年齡層是40-69歲的人，並非年輕人，至於金管會的救市三措施是否延長，本周六（12日）下午會再做宣布。

立委賴士葆在今（10）日在財委會中質詢，台股從去年中到今年初已跌逾22％，是否算進入熊市？彭金隆指出，這二天交易量仍正常，學理上確實有熊市定義，但現在還不到那個程度，金管會不預測台股未來走勢。

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賴士葆指出，市場傳出有初入股市者被斷頭，須以保單、信貸來支應，台股是否進入系統性風險？

彭金隆指出，已請交易所去了解這個問題，根據交易所統計，這二天被斷頭的有7成是40至69歲，金管會已祭出措施，要求券商提供協助，讓融資擔保品更多元。

金管會宣布放寬融資擔保認定、個股融券賣出額度從30%降為3%，以及融券擔保品成數從9成提高到130%等三項措施，上述三項措施實施為期一週，立委郭國文關心穩定台股措施是否會延長？彭金隆表示，會觀察週五（11日）晚間美股表現而定，在週六才會宣布。

