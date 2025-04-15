川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普暗示可能豁免25％汽車零組件關稅，但同時啟動調查半導體及藥品，8檔台廠汽車零組件相關個股今（15）日盤中聯手攻上漲停，虎山（7736）亮燈攻上108.5元，重返百元俱樂部。

開盤2小時，8檔漲停汽車零件股包括：大億（1521）、堤維西（1522）、耿鼎（1524）、和大（1536）、宏旭-KY（2243）、麗清（3346）、聯嘉（6288）、虎山。

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車燈大廠堤維西受惠於AM（售後維修的非原廠零件）需求暢旺，與美國車險大廠擴大採用AM零組件，今年營運可期，堤維西於去年買下底特律廠房後，董事會也通過設立美國堤維西公司，負責底特律新廠營運，新廠預計今年底至明年初可運作。

證交所資料指出，今年3月才掛牌上市的虎山實業是全球AM車門把手領導者和全球CAPA唯一認證之車用鏡頭及雷達廠，全球擁有逾500家客戶。

法人指出，美國是全球最大AM市場，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，虎山今年業績成長出現想像空間，力拚2025年營收、獲利再衝歷史新高。

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