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關稅反覆跳！美債避險失色　專家點3類標的吸引力大增

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／股股知識庫

美國關稅劇本在周末反覆橫跳數次，本來以為是利多的關稅豁免出現，卻又在一天後遭到推翻，不只是造成資本市場的崩潰，消費者信心也受到影響，上週密西根大學消費者信心指數已經連續四個月下滑，甚至來到1980年代的最低點，顯示出消費者對於市場的嚴重擔憂，究竟是場發生了什麼事?投資人可以如何進行避險，該觀察甚麼商品？今天一次告訴你。

一線曙光的關稅豁免政策

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▲▼豁免1。（圖／記者巫彩蓮攝）

美國時間 4/11（五）晚間，美國海關及邊境保衛局（CBP）則公告，將針對部分產品，豁免 4/2 所公佈的全球對等關稅，其主要包含消費性電子等相關商品，為美國終端科技大廠與台灣相關供應鏈舒緩不少壓力，根據美國協調關稅表（HTSUS）的整理，豁免品項主要包含：

消費性電子：手機、電腦（含伺服器）、面板
半導體：積體電路（GPU 、 CPU 、記憶體）、太陽能半導體元件、晶圓設備
數據傳輸設備：路由器、交換器、基地台

轉瞬即逝的希望與川普官員的打臉

然而，這項「豁免」很快又被淡化，美國商務部長盧特尼克週日在接受採訪時表示，智慧手機、筆電和無線耳機等獲得關稅豁免的電子產品將被重新審查，這是政府對半導體行業調查的一部分。這些產品可能會被納入對半導體行業的關稅中，它們將被徵收特別重點型關稅，以確保這些產品得到重新生產。該行業關稅可能在一兩個月後出台。

川普本人則發文駁斥「關稅豁免」是假新聞，他表示沒有任何國家能逃脫不公平貿易逆差，以及非貨幣關稅壁壘的責任，特別是中國，海關公布的清單並沒有要「豁免」，仍舊適用現有的20%關稅，而是「歸類方式」有所調整。至於，相關電子產品的新關稅與如何歸類調整，由川普他本人說了才算數。

基本上，股編針對關稅這塊的變化會密切的追蹤最新消息還有資料提供給讀者參考，同時整理受惠受害產業，但在關稅政策這樣反覆恆跳的狀況，朝令夕改的做法最終只會導致全球供應鏈與資本市場精神分裂。

債市動搖：「3種」避險最佳工具

▲▼避險工具。（圖／記者巫彩蓮攝）

最後，究竟針對這樣子關稅反覆橫跳，市場難以重拾信心的時刻，從上圖可以看到，10年美債殖利率短線因為全球基差交易去槓桿導致漲高後，上周仍已經接近 4.5%附近。

然而美債殖利率的高升對於股市與債市都是不利的情況，尤其在市場擔憂美元信用受到威脅的情況下，連帶與美國有關的資產都會遭到拋售，這時不管是美股、美元、美債都會受到影響。

也就是因為如此，美債反而失去了他避險的能力，投資人這時候就需要依靠其他避險屬性的商品進行風險對沖。而首選一定是貴金屬如黃金，或是非美貨幣的日圓等等，若投資人真的認為市場有一定的風險，那使用反向ETF也是一種策略的重要工具，以下整理台灣比較著名的相關ETF提供給投資人參考。

▲▼元大反1。（圖／記者巫彩蓮攝）

本文由《股股知識庫》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

原文出處：
關稅反覆跳！美債避險失色...專家：黃金、日圓、反向ETF 吸引力大增中


延伸閱讀：
避險首選！黃金存摺是什麼？怎麼玩？如何賺錢？有何優缺點？
美債動搖！避險工具轉向日圓：日圓升值概念股有哪些？

關鍵字： 貿易戰關稅半導體投資市場

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