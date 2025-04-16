美債崩跌逼退川普　台灣談判籌碼曝光

▲川普推對等關稅不到24小時就喊卡，全因美債出現拋售潮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

各界好奇，川普為何在對等關稅政策上路不到24小後，就急轉彎喊卡？關鍵在於向來被視為「資金避風港」的美債，竟與股市同時暴跌下挫，讓好大喜功的川普，不得不緊急剎車。

原來，川普宣布對等關稅政策後，美國罕見出現了股、債雙殺局面，美國30年期公債殖利率一度大漲40個基點，市場傳出包括中國、日本，甚至華爾街都湧現美債拋售潮，讓美國財政部大為緊張，美國財政部長貝森特因此直接和川普表達美債拋售潮的擔憂，促使川普轉向。「川普可讓股市崩盤，但債券市場崩潰，使他必須取消關稅。」摩根大通前全球策略長寇朗維克說。央行總裁楊金龍在立院答詢也證實：「美債殖利率大幅震盪是川普政策轉彎理由之一。」

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為何美債對全球金融市場動見觀瞻？說穿了，美國公債被視為全球「最安全資產」，也是全球金融體系基石，不只投資人為求穩定而購買美債，各國政府也都持有美債，截至元月底，美債最大持有者是日本政府，持有1.08兆美元；其次是中國持有7,610億美元；英國排第3持7,230億美元；台灣則持有2,820億美元排名第11。

「美債若出現集體拋售，問題就大條了！川普對等關稅，得罪歐、亞盟友，中國大量拋售美債，若其他國家跟進拋售美債，美元恐怕會崩潰，面對龐大債務，一旦償還能力不足，就怕引發系統性風險，美國將面臨破產危機。」政大金融系教授殷乃平示警。

中華經濟研究院副院長王健全更直言，「美國財政壓力很大，今年6月有高達約6兆美元的短債要到期，這是川普要課關稅的原因。事實上，川普課徵高關稅得罪金主、中低收入和中產階級所有人，並沒有真正拯救美國人。」

美債拋售壓力逼川普轉彎，各國也緊急和美國談判，「推估這次美國就是要求各國將持有美國公債短債轉換為20年以上長債，再加上關稅、各國朝貢，就能解決美國短期財務危機。」王健全分析。

事實上，美債也是台灣談判籌碼之一，楊金龍不諱言，「若要談判時，美債可以做為談判籌碼之一。央行持有美國公債都是長期持有，對美國融資成本降低有貢獻，央行買美債不會買了再拋售，是持有至到期。」



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