光陽內鬥6天落幕　關鍵原因曝光

▲光陽成立一甲子，下一步朝專業經理人發展。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一場董監改選，讓雙柯2人長期不合的傳言檯面化，對於這段時間的種種傳言與指控，甫掌光陽董座的柯俊斌搖著頭說：「如果我出面解釋，只會加劇對公司的傷害，接下來要用成績證明一切，光陽必須立足台灣、放眼全球，並存發展油、電機車。」至於何時奪回國內銷售霸主地位？他坦言：「很拚，要搶時間。」

各界好奇，創業超過一甲子的光陽，過去6大創始家族都「以和為貴」，為何會在今年大爆宮鬥、經營權變天戲碼？本刊調查，光陽近年來因產品力不足，遭對手三陽追趕而過，連續2年落居二哥，加上柯勝峯積極帶領光陽揮軍電動機車與拓展海外市場，績效遲遲無法顯現，引發創始家族不滿，宮鬥傳言四起。

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過去光陽以家族共治為主，由第1、2大家族輪流當家，直到2014年柯勝峯回台，從父親柯弘明手中承接董座大位，打破輪流當家的局面，種下雙方失和的遠因。

「過去柯俊斌主導燃油機車，掌握經銷商，柯勝峯衝海外，發展電動機車，雙方各擅勝場；但自從三陽靠產品力創新，吸引年輕人購車，長期坐穩龍頭的光陽因不見創新，逐步被追上，2022年痛失冠軍後，柯俊斌在燃油機車大權被拔，更讓雙方傷痕擴大。」知情人士說。

從改選結果來看，雙方似已達成部分妥協。柯俊斌如願接下董座，並採納柯勝峯提出的專業經理人建議，還要進一步改變組織文化，「我不會當主觀意識太強的董事長，未來將與專業經理人討論，讓副總們有機會發表意見。」

至於專業經理人的人選，目前柯勝峯屬意由王定義續任總座，對此，柯俊斌僅說，會從光陽內部找人，再經董事會同意。

另外，面對外傳賣廠一事，柯俊斌嚴正駁斥，「我沒說過這件事，光陽保留盈餘有百億元，根本+不會走到賣廠這一步。」



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