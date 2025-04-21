台股ETF受益人破1100萬新紀錄　市值型、季配高息款受青睞

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「護國神山」台積電（2330）上周公布亮眼財報，並釋出優於預期的營運展望，市場情緒略有回穩，台股加權指數周線小跌0.68%，投資人依然逢低加碼台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增8萬人，突破1100萬人大關，續創歷史新高，今年以來受益人數已增加逾85萬人，其中仍以市值型與季配高股息ETF較受投資人青睞。

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在海外ETF方面，上周受益人數增加主要來自美、日兩大市場的ETF，其中美國科技股因估值回到合理水位，且美國總統川普的對等關稅政策利空逐漸被市場消化，投資人持續加碼市值型ETF，包含追蹤Nasdaq 100、費半與S&P 500指數相關ETF，皆擠進海外ETF受益人增量排行榜。

另一個值得關注的是日本市場，上周包含聚焦日本商社，以及日經指數的海外ETF，皆有擠進海外ETF受益人數排行榜前十名。其中日本商社受惠股神巴菲特加持，且美、日兩國正積極進行關稅談判，若進展順利，可望有先行優勢，五大商社業務遍及各產業與國家，有望率先受惠，今年以來股價表現相對強勢，連帶激勵追蹤五大商社為主的日本商社ETF，今年以來受益人數增幅近五成。

然而，目前市場對美債的拋售潮尚未結束，債券ETF受益人數上周續減近萬人，今年以來受益人數已減少逾13萬人。其中仍以長天期美債、投等債ETF減少人數較多，不過短天期債券ETF仍逆勢增加，凸顯在資本市場不確定性大增下，投資人寧可增持具類現金性質的短債，規避市場風險。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，台積電法說會上表示，目前尚未看見客戶訂單與行為出現改變，維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，第2季財測營收可望續創新高，顯示台積電相關供應鏈營運仍可期，建議投資人把握市場調整機會，逢低布局半導體ETF；而高股息ETF成分股囊括獲利穩健且低基期的傳產類股，也可發揮降低波動的效果。

市場預期巴菲特旗下波克夏將持續加碼日本五大商社，中國信託投信基金經理人游忠憲則指出，目前五大商社本益比僅在10倍左右，估值相對合理，成為市場資金青睞對象。另美國近期公布對中國船隻加徵港口費，包含韓、日造船業者亦有機會受惠，皆為日股利多。

