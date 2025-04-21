快訊／美股三大指數走低「道瓊跌500點」　台積電ADR跌2%

▲美股示意圖。（圖／路透社）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股21日開盤三大指數全線走低。道瓊斯指數開盤下跌286.63點，跌幅0.73%，報38855.60點；標普500指數下跌52.62點，跌幅1.00%，報5230.08點；納斯達克綜合指數下跌231.80點，跌幅1.42%，報16054.65點。
美股開盤後，道指先下跌314點，標普500指數跌1%，納指跌1.4%。科技股表現疲弱，特斯拉(TSLA.O)大跌4.9%，輝達(NVDA.O)下滑2.3%，蘋果(AAPL.O)跌1.7%。
截至21日晚間9時53分，納斯達克指數報16014.68點，下跌271.77點，跌幅1.67%；道瓊斯指數報38647.98點，下跌494.25點，跌幅1.26%；標普500指數報5213.07點，下跌69.63點，跌幅1.32%。
個股方面，輝達(NVDA)股價下跌3.537%，報97.9美元；台積電ADR下跌2.030%，報148.66美元；特斯拉(TSLA)下跌5.387%，報228.368美元；谷歌(GOOGL)下跌1.998%，報148.140美元；英特爾(INTC)下跌0.502%，報18.835美元。
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