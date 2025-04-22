台股震盪！主動群益台灣強棒ETF　5/5開募

▲由左至右：主動群益台灣強棒（00982A)經理人陳沅易、群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠、群益投信董事長賴政昇、群益投信總經理陳明輝、群益投信資深執行副總林慧玟。(圖／群益投信提供)

記者巫彩蓮／台北報導

今年來川普2.0擾亂金融市場一池春水，台股隨國際政經變化也宛如坐雲霄飛車般波動劇烈，也更突顯出主動選股策略的重要性，擁有30年台股主動式基金投資操作經驗的群益投信特別打造台股主動式ETF -主動群益台灣強棒 （00982A），將在5月5日展開募集、預計5月22日掛牌上市，IPO每股發行價格為10元，採取季配息機制，按每年2、5、8、11月除息，預計今年8月將首次公佈配息。

群益投信台股團隊表示，美國對等關稅政策令各國政府、企業乃至於投資大眾都懸著一顆心，面對瞬息萬變的市場環境，投資人也要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整，被動式ETF則仍須因應指數規則來換股，難以就特定事件靈活應變。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等，因此，相信在投資組合中納入台股主動式ETF能協助投資人減少自行選股和持股調整的研究壓力與時間，並掌握超額報酬機會。

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00982A操作上採取質化與量化雙邏輯並重，在質化選股方面，採取3M法則來進行篩選，首先為Mega trend產業前景確認，即觀察與分析產業趨勢、國家產業政策、產業技術發展、破壞式創新所在等等，先掌握產業發展利基，再透過Market Share企業護城河分析與Management企業經營分析，深入探究企業競爭優勢、獲利能力、經營策略與團隊素質等等，挖掘長期股價潛力股。

在量化策略方面，則透過流動性、波動度、償債能力、ESG等面向來剔出負向公司，並透過排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，以此建構最佳投資組合，力求為投資人創造超額報酬。目前00982A預計配置不只聚焦在電子，金融及傳產也多有著墨，市值分佈上也不僅以大型股為主，同步掌握中小型股潛力成長契機。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，四月初美國宣佈對等關稅後，恐慌情緒瀰漫全球股市，有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數一度直衝來到40以上，加權指數也寫下史上最大跌點紀錄，不過觀察過往加權指數與台股恐慌指數的走勢可以發現，儘管後者竄升突破30時，台股多明顯回檔，但也代表相對低點多將浮現。

後市來看，隨著國安基金進場、與美方協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，值此震盪市況，正是透過主動式ETF切入台股市場的好時機。

