台股重返2萬「緊張氣氛獲緩解」　法人：投資信心仍待修復

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股4大指數收高，台積電（2330）ADR漲幅4.04%，激勵今（25）日台股跳空開高，勁揚500多點，加權指數站回2萬點，萬寶投顧執行長王榮旭指出，美國總統川普對等關稅對於市場衝擊最壞時刻已經過去，指數站回2萬代表緊張氣氛獲得緩解，惟投資信心仍有待修復前提下，台股仍將在19000～21000點大箱型區間震盪整理。

反映ADR走高，今日台積電早盤開高突破月線反壓，收復900元大關，吹起台股反攻號角，鴻海（2317）上漲逾2%，站上攻140元，聯發科（2454）漲幅放大到4%。

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台股重返2萬點大關，王榮旭認為，對等關稅最壞的時刻已經過去，市場不用那麼悲觀，美中角力戰也在降温中，對於國際金融情勢發展是正向，而今日成交量可望放大到3100億元左右，意味台股將在2萬點大關上下震盪。

王榮旭說，接下來要觀察美國大型企業財報、聯準會利率走向，以及川普關稅態度等3大變數，英特爾、Google財報好壞參半，未來仍有博通、輝達、微軟等大型科技財報即將公布；至於聯準會6月利率會議，儘管外界預期降息機率高，惟關稅恐怕加重通膨壓力，增添降息不確定性，如果確定降息，有助於化解市場不確定性。

至於川普關稅態度方面，中國大陸並未因他強硬態度而示弱，在第一輪談判中日本、歐州等國主張各國利益，對於美國對等關稅並未照單全收，因此川普才會說2、3週內將再推出新政策。

對於台股後續盤勢觀察，王榮旭分析，指數將在19000～21000點箱型區間整理，19000點以下為融資清洗千億所打下底部，只要國際金融情勢沒有大變化，應該會有支撐，21000點則為對等關稅出爐，指數起跌的跳空缺口。