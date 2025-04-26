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廣達「總舖師」迎關稅戰！　林百里：全世界9座廠區提供解方

▲廣達電腦。（圖／記者楊絡懸攝）

▲廣達電腦。（圖／資料照）

文／中央社

代工廠廣達今天舉辦37週年廠慶，董事長林百里表示，今年廣達發揮韌性製造的能力，商業模式像「總舖師」，哪裡辦桌就到哪裡做菜；他也提到客戶需求沒變，廣達今年訂單比去年更多，會有更好成績，這幾個月加緊趕貨，會努力突破貿易戰的干擾。

林百里24日剛過76歲生日，中央社記者詢問是否如先前規劃在80歲退休，他笑說「好問題但是沒有答案」，他的身體越來越好，是因為廣達生意越來越好，自己鬥志也越來越強。不過老是做代工不好玩，接下來廣達要轉型自主研發，團隊都很興奮，5年或10年後會有什麼新技術都可以找得出來，廣達都要做，所以「人在江湖，身不由己」。

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林百里說，廣達37年來，通過每一個波浪和考驗，才有今天這個規模，接下來又有一個大波浪，相信廣達一定能夠乘風破浪、再創佳績。去年廣達贏的關鍵是超前部署，今年也超前很多，並發揮精準行銷，都做大客戶的生意，都是跟廣達一起成長的客戶。

他進一步指出，今年廣達發揮韌性製造的能力，就像「總舖師」商業模式，不管哪裡辦桌，都有廚師可以去做菜。台灣IT產業的供應鏈不容易複製，但廣達有「總舖師」的彈性和韌性，在全世界有9座廠區，這樣的韌性對廣達客戶而言，在未來受關稅影響的變動時代，是一個很好的解決方法。

林百里表示，廣達伺服器主要在美國和德國生產，銷往美國以外市場的筆記型電腦在中國生產，銷往美國的筆電在泰國和越南生產，去年已完成布局，現在幾乎沒有搬動。墨西哥生產車用電子，很早就布局，目前都沒變。至於60天後美國關稅政策會有什麼變化，「我們可能沒辦法知道」。

林百里強調，廣達今年訂單比去年更多，製造更成熟，今年會有更好的成績，努力突破貿易戰的干擾，更加成長。 中央社記者詢問北美4大雲端服務供應商（CSP）需求是否減緩，林百里回應，科技大廠訂單沒有變化，「有多少就給他多少」，廣達這幾個月加緊趕貨，明年客戶需求也沒變，因為4大CSP互相競爭，資料中心是很重要的投資。AI應用現在滿地開花，成本每一年都大幅降低，普通人用了AI，可以變成物理博士或醫學博士，AI的發展還有很多步，他對未來充滿信心。

廣達副董事長梁次震表示，廣達從最初的單一製造地點，逐步擴展到中國、越南、泰國、美國、墨西哥及德國。美國總統川普天天講不同的話，廣達被川普逼到有很多彈性，要把國際化做好，以因應地緣政治競爭。

針對關稅成本如何分擔，梁次震直言「當然不是我們負責」，而是使用者負責。對於特定幾家科技巨擘，必須有足夠的AI伺服器，才能提供足夠應用和服務。

談到是否擔心5月7日將實施半導體關稅，林百里表示，這方面他是外行人，廣達買多少半導體是由客戶決定，他對此沒有評論。

關鍵字： 廣達林百里代工廠貿易戰技術

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