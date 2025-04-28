美國關稅衝擊貨櫃三雄不悲觀　關稅解決後貨量是否衝高看需求與售價

▲陽明海運董事長蔡豐明與長榮、萬海高階都對貨櫃船運市場未來發展表示不悲觀。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市輪船公會今(28)日召開會員大會，對於眼前面對的美國關稅衝擊，貨櫃三雄都表示屬於短期問題，中長期來看不悲觀。陽明總經理白崑榮指出會是供應鏈的移轉，貨物需求則是持續在成長；至於關稅問題解決後市場貨量是否衝高，萬海總經理謝福隆表示，主要看市場終端需求與商品售價，對此長榮海運總經理吳光輝表示認同。

陽明海運董事長蔡豐明與總經理白崑榮指出，即使供應鏈移轉，大陸是鋼鐵、石化與紡織品等原料生產大國，原料或半成品運到東南亞或墨西哥就有一段運輸，製成後運到美國又是一段運輸，物流會出現重組，不會讓海運貨量減少，回到美國的產業，也是需要進口原物料的。

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謝福隆則指出，美國線像客製化家具、DIY的工具機、低單價的電商貨，受到關稅的影響小，東南亞貨量約增加一到兩成，中國大陸衰退約四到五成，東南亞是無法彌補大陸的缺口，目前市場沒有搶艙的狀況，公司美西線減班約三成。

謝福隆指出，美國線貨載不理想，但與去年相較，今年前4個月比，貨量增加約兩成，運費高出約三到四成。另美國超大零售商沃爾瑪通知大陸供應商恢復供貨，代表民生用品即使高關稅也是要進。

吳光輝則指出，公司目前美國線簽約比例已達六成，中大型客戶都已簽約，其他中小型客戶估計都可在本月底前簽約，市場情況審慎樂觀。