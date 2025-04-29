關稅僵局！　外媒：中對美10天出貨暴跌逾4成憂連鎖效應

▲美中關稅戰。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美中貿易僵局難解，外媒報導指出，兩國談判的彈性正在流逝中，最近數據顯示，過去10天中國對美出貨量從高峰到谷底暴跌42％，分析師警告，如果這個情況持續下去，將對供應鏈產生連鎖反應。

《路透社》引用摩根大通分析師在一份報告中表示，預計本周稍晚公布的第一季 GDP 和4月美國就業數據可能會受到提前購買以避免新稅的支持，但中國出貨量的下降表明可能即將迎來清算。

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「硬數據的韌性正在倒計時，」摩根大通分析師在報告中指出，過去10天中國對美國的出貨量從高峰到低谷下滑了42%，如果持續下去，將會在供應鏈中產生回響。

報告中指出，美中貿易令人擔憂的脫鉤，現在似乎正在進行中，預計損害會在未來幾周和幾個月內加劇。

《CNBC》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受專訪時指出，關稅緩和「取決於中國」，美元隔夜下滑，對大多數美國出口到中國的產品關稅為125%。

日本「昭和日」假期使得亞洲時段的貨幣交易清淡，大多數貨幣對保持穩定。但歐元以1.1409美元和4月份上漲5%的幅度，創下近15年來對美元的最大月度漲幅，而美元對避險貨幣瑞士法郎的7%跌幅是十年來最大。

同樣受到日本假期影響，亞洲的美國國債未交易，基準10年期收益率保持在4.206%，期貨基本穩定。

中國已經採取措施進行一些豁免，但尚未實施刺激措施，押注華盛頓先讓步。中國外交部還表示，習近平主席最近沒有與川普交談，雙方政府也沒有試圖達成關稅協議，這與美國總統在接受《時代》雜誌採訪時的說法相矛盾。

匯豐銀行和大型中國貸款機構將於周二公佈季度業績，此外還有 BP 、德意志銀行 、 Adidas、可口可樂、通用汽車和Visa將放榜。

至於科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜和Meta Platforms將於本周晚些時候公佈業績。