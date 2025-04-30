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川普就職滿百　中經院長：傳產下半年辛苦、東南亞台商考慮轉型

▲▼國策院30日上午舉辦「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲國策院「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）執政滿百日，對等關稅政策仍是熱議焦點。中華經濟研究院院長連賢明分析，台灣的傳統產業下半年會比較辛苦，面臨供應鏈是否再次轉移的抉擇；東南亞的台商也要考慮是否轉型，從外銷轉至經營當地市場為主，降低關稅衝擊。

國策院30日上午舉辦「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，連賢明在會上提到，台灣一些傳統產業下半年會蠻辛苦的，因為中美關稅戰越演越烈，尤其是供應鏈的部分，「在拜登時期只要離開中國就好，所以台灣非常多的供應鏈轉移到東南亞、墨西哥，在這個情況下，需不需要再面對第二次的供應鏈移轉來避免關稅，是非常大的挑戰。」

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但連賢明也提到，另一方面也有機會，接下來台灣應該會大幅的投資美國，過去台灣一直希望跟中國加深來建立品牌，但失敗的經驗比較多，有沒有可能透過美國市場來做到這件事，「把品牌、傳產的一些餐飲帶到美國市場去，目前其實有一些廠商在嘗試，而且有不錯的成績，像鼎泰豐、85度c等。」

連賢明指出，對台灣來講，比較大的挑戰就是人才，大部分都是製造業方面的人才，可是接下來要去開發美國的市場，要面對的就是行銷人才、法務人才，甚至是財務人才，怎麼樣去做在地化，屆時都會變得很關鍵。

連賢明認為，政府要注意有沒有可能協助東南亞的台商在地轉型，不要再以外銷為主，而是以當地的市場為主，降低關稅的衝擊，特別是東南亞的人口相對於台灣來講多很多，也比較年輕，蠻有開發潛力的，「只是台灣過去在這邊，大部分是把它當作生產基地，不是當作消費市場。」

關鍵字： 川普關稅對等關稅傳產

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