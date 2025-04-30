浩鼎解盲失敗「股價血崩」755跌剩35元　謝金河：10年一覺生技夢

▲台灣浩鼎生技解盲失敗，再度重挫股價。（圖／記者姚惠茹攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣生技產業近年來蓬勃發展，外界也期待生技業成為第二座「護國神山」。不過，財信傳媒董事長謝金河表示，浩鼎研發15年的乳癌用藥解盲再度失敗，股價從巔峰755元一路下跌到35元，過去他就示警市場炒作過頭，如今不少生技公司也面臨類似情況，「10年一覺生技夢」。

謝金河發文表示，浩鼎10年前號稱乳癌新藥可以拯救全世界，市場為之瘋狂，許多人爭相買入浩鼎，讓股價一飛沖天，炒到755元。當時他一直潑冷水，認為市場炒作過頭會傷及時任中研院院長翁啓惠，果然後來浩鼎解盲失敗，翁也陷入官司爭議，最後辭去中研院院長。

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謝金河指出，這十年間，浩鼎持續進行新藥研發，但始終沒有出現營業額，如今解盲再度失敗，股價已經剩下當年天價的20分之1，這是一個十分慘痛的經驗及教訓。他說，這麼多年來，他一直提醒生技業老闆，沒有營業額的公司不要任意炒作股價，因為市場嚴重資訊不對等，可能導致一般市場菜籃族血本無歸。

謝金河舉例，比浩鼎更早的還有基亞，他2014年到台南參訪時，基亞正在研發一顆Pi88的術後用藥，市場猛力吹噓，整車的人都在討論，還有人言之鑿鑿，說基亞股價會衝上6位數，只有他不停潑冷水，還被基亞董事長張世忠提告。

之後，基亞的Pi88解盲失敗，股價從486元一路跌到23.65元。基亞的大股東後來創立高端，股價也一度炒到417元，後來最慘跌到36.9元。另外，還有合一、中天生技，都是路孔明投資的公司，前者2020年以糖尿病新藥將股價拉升至476.5元，中天股價也漲到159.5元。

當時市場一片盛況，路孔明又投資鑽石生技投資，大股東有蔡明忠，蔡明興兩兄弟，股東陣容堅強，鑽石生技在興櫃交易首日衝到300元，但最近最慘跌到19.9元。

謝金河感慨，「這些年生技產業的老闆都很恨我，很多人說新藥必須經過漫長研發，不可能很快看到營收，這我同意，但我對資訊不對稱的悪性炒作更反感。」他指出，生技產業中有很多不肖業者熱衷「印股票換鈔票」，明明沒有營業額、虧損累累的公司，股價可以上仟元，「這是很不可思議的事。」

不過，話鋒一轉，謝金河也說，這些年也有一些很爭氣的生技公司，像保瑞透過併購，去年Eps38.6元，股價一度上千元。美時去年也交出Eps19.35元的好成績。過去也有一些爭議的藥華藥也有了營收，也有EPS，這是難得的正面教材！