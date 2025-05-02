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全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲全美零售聯合會則估今年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

對於美國關稅政策與對大陸製造船舶抵制措施，知名航運諮詢機構德魯里(Drewry)預測，今年全球貨櫃港口運輸量將下降1%，全美零售聯合會則估今年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%。德魯里擔憂船公司光空班還不夠，恐需全面縮減船隊，但因美國對陸製船收取額外港口費措施，會讓船東不願拆解非陸製船，進一步扭曲市場。

德魯里預計，航運業將在運力過剩與需求萎縮的雙重壓力下尋求生存。中國在美國消費品、工業產品和傢俱等領域的進口中佔據主導地位，如今部分產能的轉移可能帶動美國自其他國家的進口增長，預計增幅可達15%。

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經濟學家們警告稱，特朗普的貿易政策將增加美國經濟陷入衰退的風險，而美國作為全球最大經濟體，一旦衰退，影響可能迅速蔓延至全球。國際貨幣基金組織(IMF)本周早些時候也警告，川普對全球主要貿易夥伴徵收高關稅，將導致全球經濟增長放緩。

德國赫伯羅德航運指出，由於中美貿易緊張局勢，客戶已取消了30%的中美航線貨運訂單。全美零售聯合會(NRF)則預計，2025年下半年美國貨櫃進口量至少年減20%，眾多主要企業暫停對中國的採購。

洛杉磯港估算，下周運量年減率將超過35%。來自中國的貨運量約佔洛杉磯港處理量的45%，預計原訂5月抵達洛杉磯港的船隻，約25%會被取消。而該港是美國最繁忙的貨櫃港，而美國超過六成進口貨物是採貨櫃運輸。

在需求萎縮之際，全球航運市場又正面臨嚴重的運力過剩問題，德魯里指出，目前船公司採取增加「空班航次」(Blanked Sailings)的做法，僅能作為短期權宜之計，無法從根本上解決問題。德魯里貨櫃研究資深經理Simon Heaney表示：「貿易戰極大地增加了航運公司的風險，當前航運業的主旋律是『損失控制』。」

Simon指出，為了抵消美國市場下滑的影響，船公司需要加大對新興市場航線的投資，並盡可能削減運營成本。但從長期來看，單純依賴空班航次遠遠不夠，航運公司需要更全面地縮減船隊規模。德魯里預計，未來航運公司將在運力管理上採取更激進措施，包括加快船舶閑置和拆解的步伐，推遲新船交付甚至取消部分新造船訂單。

不過，Simon也警告，美國即將對停靠美國港口的中國建造船舶徵收額外稅費的政策，可能會進一步扭曲市場。由於非中國建造船舶的價值將上升，船東會更不願拆解韓國或日本建造的船隻，這將延緩市場供需再平衡的進程。

德魯里數據顯示，截至今年3月初，船齡超過20年的集裝箱船總運力約為350萬箱(20呎櫃)，但其中僅有約6%為中國建造。如果非陸製船拆解遭到限制，可供淘汰的船隻數量將大大減少。

Simon補充說，這一波動也將影響到新造船和租船市場，中國建造的船舶未來在市場上將變得「不那麼受歡迎」，而韓國造船的溢價上漲又可能整體抑制市場對新造船的需求。

關鍵字： 全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

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