熱錢來襲！外資買超台股387億今年第2大　台積電連7 買

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
新台幣匯率強強滾，台幣一度升值見30字頭，熱錢海嘯來襲，外資（不含外資自營商）買超387.73億元，為今年第二大，買超範圍電子、金融、傳產雨露均霑，台積電（2330）、鴻海（2317）擠進前五大，其中台積電連7買，鴻海轉賣為買，至於買超首位則由中信金（2891）拿下。
微軟、Meta等大廠財報表現佳，美股4大指數齊揚，今（2）日台股跳空開高，終場指數大漲552.61點或漲幅2.731%，以20787.64點作收，外資（不含外資自營商）買超387.73億元，為今年第二大，投信買超8.62億元，自營商賣超10.57億元，三大法人買超385.78億元。
今日早盤升破32元大關，且一路強攻，一度升值逾1元，見30字頭，外資大舉回補持股387.73億元。
今日外資買超範圍電子、金融、傳產雨露均霑，買超前十名包括第1名個股中信金（2891）買超張數4萬9679張，台積電（2330）、鴻海（2317）兩檔電子大型權值分居買超第3、4名個股，買超張數分別2萬5711張以及2萬1907張，面板股友達則為買超第5名個股，買超張數1萬8783張，AI相關指標股廣達（2382）、緯創（3231）分居外資買超第7、8名，買超張數1萬3979張以及1萬1394張，陽明為唯一入榜傳產股，居買超第6名個股，買超張數1萬4144張，復華富時不動產（00712）、凱基美國非投等債（00945B）、元大高股息（0056）為買超3檔ETF，買超居第2、9、10名，買超張數2萬7462張、8353張以及8069張。
台股近逼2萬1千大關，外資反手調節元大台灣50反1（00632R），賣超2萬2767張，高居外資賣超第1名個股，外資賣超第2至10名分別台新金（2887）2萬893張、國泰永續高股息（00878）1萬6919張、元大金（2885）1萬944張、第一金（2892）6564張、聯發科（2454）6248張、錸德（2349）6188張、宏碁（2353）6046張、國泰金（2882）5965張，以及復華台灣科技優息（00929）5946張。
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