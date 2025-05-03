獨／台積電公務電話只給「老人機」內幕曝光　今年終於有iPhone

▲先進製程獨步全球台積電，其公務機制度歷經多次升級。（示意圖／記者高兆麟攝）

記者黃宥寧／採訪報導

高科技龍頭台積電為防機密外洩，長期嚴控3C設備，公務機制度也逐步演進。早年工程師僅能使用桌機，2010年起配發僅支援通話與簡訊的「老人機」。2015年短暫改用Windows手機，2022年改為Android系統T Phone，但功能受限。直到今年陸續配發iPhone15，正式邁入智慧公務機時代。然而，自由大開的同時，也出現不少「非預期使用情境」。

台積電對資訊安全向來毫不妥協。為防止機密文件與技術資訊外洩，公司長期實施專有資訊保護制度（PIP），明文規定不得攜帶具備拍照、上網或儲存功能的裝置進入廠區，手機更須寄放於俗稱「養機場」的保管櫃。工程師上班時僅能使用桌機，日常聯繫與應變效率相對受限。

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一名2004年進入台積電的工程師回憶：「當年只有副理以上能拿到『二哥大』，我們這種基層一律桌機處理公務。」直到2010年，公司首度配發僅能打電話、傳簡訊的「小紅機」當公務機，雖功能陽春，卻已是內部溝通的重要突破。

▲紅色版本為台積電內部工程師使用，而藍色版本則給協力廠商與外包人員（須自購）。（圖／讀者提供）

2015年曾短暫改用Windows Phone（如Lumia 830、950），但鏡頭封死、功能受限，實用性極低。之後更新為特製Android手機T Phone，雖支援App，卻無法拍照、截圖、儲存圖片，幾乎是智慧手機中的「文物級機種」。

直到今年，台積電正式陸續配發iPhone15作為新一代公務機（據悉，若每人要換到至少要等2到3年）。可使用社群平台，如FB、IG、LINE、YouTube等，甚至也可下載證券交易、特斯拉控制等第三方App，並支援AirPods連接，整體使用體驗大幅升級；穿戴裝置也獲得部分開放，員工也可配戴Apple Watch進入辦公區域使用。

不過，公務機仍無法撥打對外電話，除非是有與外包廠商或客戶聯繫的業務需求，才有開放外線撥打功能。所有通話費由公司負擔，員工使用上無需擔心額外費用。

然而，公司是否在系統中內建監控機制或資料回傳功能，目前尚未公開說明。有工程師私下透露，若流量異常、下載頻繁，仍可能觸發系統審查，「不是明說不能用，但滑太兇還是會被關注。」至於資料是否遭記錄、分析，則屬於典型的灰色地帶，「沒人說得準，但大家都心裡有數。」

蘋果機配發後，不少人也開始「靈活運用」這份自由。該名工程師笑說：「表面上是公務機，實際上有人把它當私人娛樂機在用。」除了工作用App，有人悄悄裝上交友軟體，甚至傳出有同事下載俗稱「約砲神器」的App。

▲台積電公務機進化史，從不能拍照的笨蛋機進化到iPhone15。（示意圖／視覺中國CFP）

最重要的是，台積電廠區出入口設有感應式安檢門，員工若私自攜帶未登記的3C裝置通過，設備將立即發出警示，由安管當場攔查，毫無僥倖空間。

近期隨著iPhone15配發，為防員工「偷渡」自用iPhone進廠，公司特別規定，進入安檢門前必須主動亮出公務機供保全確認。每支配發的公務機背後皆貼有「TSMC專屬手機」標籤，辨識度極高，想混水摸魚幾乎不可能。

從過去不能拍照、只能打電話的「小紅機」，到如今能滑IG、回Teams的iPhone公務機，台積電在資訊流通與風險控管之間，踏出了一步策略性鬆綁。設備升級確實提升效率，但對資訊安全的警戒並未鬆懈，只是轉為更細緻的管理模式。

行動自由擴大了，但也意味著監控與紀律的機制將同步精進。或許不是放寬，而是管控方式的進化，充滿高壓的工程師也能像一般上班族能滑手機、裝App，不代表制度變寬，而是風險評估與行為管理，進入了更高階的階段。