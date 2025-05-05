謝志堅認為美國關稅問題不會拖太久　之後會有出貨潮但不見得爆量

▲謝志堅估計美國關稅問題不會拖太久。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

連股神巴菲特都指出對其他國家徵收懲罰性關稅是「巨大錯誤」，陽明海運前董事長謝志堅認為，關稅關係通膨與失業率，川普也耐不住性子了，會加速解決與各國間的關稅問題，解決後估計會有一波出貨潮，會不會爆量就要看稅率訂在多少；另大陸與香港輸美電商貨原享有的關稅豁免已經在本月2日取消，估電商貨會大量減少，影響程度有待觀察。

謝志堅分析，高關稅造成的商品價格上漲，勢必帶來通膨問題，美國進口商雖有提前進貨，但畢竟倉儲有限，估計還能撐兩個多月，而港口立刻面臨的貨量銳減問題，已經造成碼頭、卡車、鐵路與倉儲等相關工作人員可能面臨的失業問題。

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美國西岸國際碼頭和倉儲工會(ILWU)警告，美國和中國的關稅戰將給美國航運工人和整個美國經濟帶來嚴重後果。美國的通膨已在加高，密西根大學調查顯示，消費者目前預期未來12個月美國通膨率將達到6.7%、月增1.7個百分點，創1978年以來最大單月漲點。

謝志堅表示，他美國關稅問題持較樂觀看法，估計不會拖太久就能告一段落。實際上川普因為這次發動的關稅戰，已經讓洗產品問題獲得一定程度的解決，而川普考慮美國經濟問題，也會設法加快與各國的關稅協商。

估計談判複雜性最高的中美關稅，因為中國面臨日益惡化的失業率問題，也不容許問題拖太久。野村證券首席中國經濟學家陸挺在新的研究報告中指出，川普的關稅將導致中國損失1580萬個就業機會。

中國大陸傳出已經制定了一份豁免125%關稅的美國商品，包括藥品、晶片、飛機引擎及乙烷等。對於中美關稅，大陸釋出「大門敞開」的態度，大陸商務部對外說明，正就雙方談判進行可行性評估，川普也表示很有機會跟中國達成協議，顯示雙方正走向務實協商。

不過最後談出來的關稅稅率，是否還是會讓商品價格拉高許多，影響民眾消費意願，以及800美元以下電商貨取消關稅豁免，會少掉多少電商貨都有待觀察，因此關稅談判完成後，估計是會有出貨潮，但不見得會爆量。

謝志堅指出，川普眼前最優先要解決的是關稅問題，接下來是俄烏停火與以哈停火，俄烏停火會帶來烏克蘭重建商機，但以哈停火就不同了，一旦商船重返紅海，船隻免繞好望角，釋出的運力會超過10%，對於貨櫃船運市場運價是會有相當程度的不利影響。