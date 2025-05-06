四維航Q1EPS-0.46元、Q2起可望逐季好轉　子公司綠舞衝刺春夏國旅

▲綠舞是擁有全國最大日式庭園的休閒旅館，獲選為全台最美親子飯店。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)今年首季營收7.84億元，營業利益-1.14億元，母公司淨利-1.81億元，與去年首季的-2.13億元相較，減虧17.68%，EPS-0.46元，第二季散裝船運市場運價已見回升，法人估計本業應該可以明顯好轉，就看子公司綠舞國際觀光飯店業績能否有較大改善。綠舞則是自今(6)日起至6月2日推出「春夏線上旅展」以最低37折衝刺業績。

法人分析，目前各型散裝船運價都回到成本價之上，下半年是傳統旺季，加上俄烏戰爭有望結束，四維航本業業績應可逐季好轉；綠舞部分因今年首季國內旅遊回溫，本來應該是低谷已過，現因台幣大幅升值，恐因而拉高國人出國旅遊意願，後續發展有待觀察。

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綠舞此次推出的「春夏線上旅展」以最低37折下殺折扣回饋旅人！再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，旅客每人只需不到2000元，即可入住全台最美的親子飯店，盡情享受日系風格園區與多元假期活動，無論是親子同行、情侶度假，或三五好友相聚，都能打造專屬的療癒假期，6/2前還享暑假期間6/15-8/31旺日免加價及加碼贈送一餐，三天二夜再贈日式味噌小火鍋。

▲入住綠舞可享免費和菓子製作、餵食萌寵、觀賞黑鼻羊與熊貓羊等。（圖／綠舞提供）

凡購買旅展住宿券即享：經典浴衣或大正浪漫服飾體驗、園區萌寵互動、免費至黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，週一至週四入住再享和菓子製作、抹茶體驗或植栽手作三選一的經典體驗；豪華庭園Villa及豪華湖畔Villa旅展獨家贈二人免費入住、再享日式體驗五選二，如體驗虛擬高爾夫享受揮桿擊球的樂趣、換穿大正時期Hakama文青袴，以及更多萌寵互動行程，獨家贈禮總值高達12,248元。

兩人出遊首推【玥】雙人客房一泊一食只要5388元，一泊二食6788元。家庭親子或好友結伴出遊必選【嵐】四人客房7788元，每人最低只要1947元即可入住。一泊二食可選擇享用西式豐盛自助餐或到日光璽舞壽喜燒.割烹品嚐主廚定制的當季會席，每日晚間九點半還有專為住客準備的宵夜時光。

【豪華湖畔Villa】祭出獨家優惠再加贈二人免費入住，六人包棟入住每人只要4748起，再加贈總價值近萬元的體驗好禮。非住客可購買蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒.割烹攜手推出的「雙廳平日共用餐券」每人850元起，即可享用精緻西式佳餚或創意融合在地食材的日式會席料理。另超值十入「泳池+浴場遊園券」只要3800元，即可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心靈。