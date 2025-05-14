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樂齡彈性！元大人壽「金享元元」美元利變還本險　生存給付時間自由選

▲▼元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險。（圖／元大人壽提供）

▲元大人壽建議，保險商品兼具保障及資產穩健累積的功能，適合各年齡族群納入退休準備的核心配置，實踐樂齡退休的夢想。 (圖／元大人壽提供)

記者巫彩蓮／台北報導

2025年台灣正式邁入超高齡化社會，當平均餘命不斷延長，且生活與醫療花費持續攀升，做好退休金準備的挑戰性與重要性已不容小覷，根據「中央研究院家庭動態調查-20年退休時間追蹤資料」顯示，在2002至2007年間，台灣男性平均退休年齡為62.2歲，女性為59.4歲；到了2015年至2020年間，男、女性退休年齡分別上升至64.3歲和61.4歲，國人實際退休年齡有延後的趨勢。元大人壽建議，想要擁有安心的退休生活，可以透過提早布局、多元配置、穩健累積等方式，逐步達成退休金準備計畫。

有鑑於國人的退休規劃需求，元大人壽推出「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」，藉由五項優勢，協助保戶將努力累積的資產轉化為安心的退休基石，打造靈活運用的現金流，同時兼顧傳承規劃。

優勢一、藉由美元收付特性，滿足多元資產配置。
優勢二、繳費期間自由選：提供3年、6年、12年繳費年期選擇，滿足人生短中長期的財務規劃需求。
優勢三、靈活選擇生存保險金給付年齡：繳費期滿後，保戶可依自身需求，選擇於50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲起，開始領取生存保險金，依不同給付年齡選擇，領取不同比例之生存保險金，活到老領到老。若依自身規劃，投保後須調整生存保險金給付年齡，亦可依條款約定申請變更，資金運用、退休規劃更具自由彈性。
優勢四、給付週期自由選：生存保險金可選擇以月給付或年給付的方式領取，靈活的給付方式更符合現代人對資金運用的需求情境。
優勢五、適時調整保障守護摯愛：保單每屆滿5年或結婚、生子等家庭責任增加時，保戶可依條款約定申請調整保險金額。身故保險金可選擇分期定期給付，發揮資產傳承功能，守護生命中最重要的家人。

以40歲的元小姐投保「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」為例，保險金額為3.9萬美元，繳費6年，年繳保險費 15,904美元，符合高保費3%折扣，並選擇自動轉帳繳費再享1%折扣，折扣後年繳保險費15,269美元，增值回饋分享金選擇「增額繳清」方式增加保險金額，假設各年度宣告利率均為4.0%的情況下，保戶若選擇自65歲起開始給付生存保險金，並選擇「月給付」方式，則當年度每月可獲得675美元的穩定現金流，一年累計給付8,100美元，後續年度隨著保險金額增加，對應的生存保險金也將逐年增加；若於95歲身故，累計給付之生存保險金，共計321,408美元，發揮退休保障功能，身故保險金則為72,495美元(註)，發揮資產傳承功能。
註:生存金、身故保險金數值皆為95歲年度末身故之數值。

元大人壽提醒，退休規劃應將長壽風險與通貨膨脹等外在因素納入考量，並提早開始準備，充分運用時間複利的效益，同時妥善配置資產。保險商品兼具保障及資產穩健累積的功能，適合各年齡族群納入退休準備的核心配置，實踐樂齡退休的夢想。

險種名稱：元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險(BE)
商品文號：114年3月31日元壽字第1140001690號函備查。
商品給付：增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金及祝壽保險金。


※本商品有提供身故保險金及完全失能保險金分期定期給付。
※本商品部分年齡可能發生累積所繳保險費之金額超出身故保險金給付之情形。
※本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
※本保險當被保險人因身故或致成本契約保單條款附表一所列完全失能項別之一致契約終止時，因其費率計算已考慮死亡及完全失能之脫退因素，故其他未給付部分無解約金，亦無退還未滿期保險費。
※本商品為以外幣收付之非投資型人身保險契約，不得與以新臺幣收付之人身保險契約辦理契約轉換。

1.消費者投保前應審慎暸解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，詳細情形請參照保單條款及相關銷售文件，並請銷售人員向您詳細說明上開三事項之內容。


 2.本商品經元大人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由元大人壽及其負責人依法負責。
3.投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
4.保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀瞭解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
5.消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險之預定附加費用率為最高18.4％，最低6.1％；如要詳細瞭解其他相關資訊，請洽詢元大人壽服務人員、服務據點或撥打免費服務及申訴專線：0800-088-008或至元大人壽網站查詢www.yuantalife.com.tw，以保障您的權益。
6.稅法相關規定之改變可能會影響本險之相關稅賦。
7.本商品為保險商品，依保險法及其他相關規定受保險安定基金保障；本保險非存款商品，不受存款保險保障。
8.人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例說明請至元大人壽網站查詢。
9.本商品為以外幣收付之非投資型人身保險契約，不得與以新臺幣收付之人身保險契約辦理契約轉換。
10.本商品為利率變動型保險商品，宣告利率將隨經濟環境波動，除契約另有約定外，元大人壽不負最低宣告利率保證之責。
11.宣告利率並非固定利率，會隨元大人壽宣告而有所變動，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低利率保證。
12.本契約保險費之收取或返還、支付或償還保險單借款本息、墊繳保險費本息之收取、解約金、返還保單價值準備金、增值回饋分享金給付、各項保險金給付及其他款項收付之幣別，皆以美元為貨幣單位。
13.外幣保險單借款額度需視公司國外投資之自有外幣資金而定，元大人壽將隨時機動調整公告之。
14.本商品詳細內容以投保當時契約條款及元大人壽核保、保全作業之規定為準，元大人壽保留承保與否及隨時調整專案內容之權利。
15. 關於本商品之除外責任請詳參保單條款第 22 條。
16. 本商品得銷售予高齡客戶 ( 達 65 ( 含 ) 歲以上之要保人、被保險人或實際繳交保險費之人 )，為充分瞭解客戶特性，高齡客戶需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其不具有辨識不利其投保權益情形之能力，元大人壽不予承保。
17. 欲詳細暸解元大人壽公開之相關資訊及說明，您可選擇親洽元大人壽詢問或至網址www.yuantalife.com.tw查詢下載。
※本簡介僅供參考，詳細內容請參閱保單條款約定為準。

關鍵字： 元大人壽退休美元保險金

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