台幣4月緩升！元大人壽吃掉Q1獲利驚見虧損　六大壽險挫咧等

▲元大金控外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

台幣匯率4月緩升3.6%，不過卻吃掉壽險業第1季獲利！元大金（2885）今（8）日公告自結4月獲利，其中旗下元大人壽4月出現今年以來首次單月虧損，且吃掉第1季獲利，累計前4月稅後虧損4.6億元，每股稅後虧0.17元；由於元大人壽屬中小型壽險業者，市場關注海外部位較高的六大壽險業者陸續公布獲利數字，顯見在台幣5月狂升前壽險業獲利已先承壓。

根據了解，前六大壽險業者包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、凱基人壽與新光人壽，其所屬金控4月獲利估計最遲下周一（5月12日）才會完全公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據台北外匯公司資料顯示，台幣兌美元4月份升值3.6%，加上股票跌，壽險業投資操作難度高，元大人壽也承壓，前4月EPS出現衰退，未適用外匯價格變動準備金，每股虧0.55元。

元大金指出，子公司元大人壽4月仍有穩定的經常性利益，惟受台幣升值逾3.5%之影響，產生匯兌損失，使當月稅後淨損9.39億元。受到壽險子公司拖累，元大金4月稅後純益13.02億元，累計前4月稅後純益89.4億元，EPS為0.69元。

由於今年5月以來，台幣自5月以來狂升，5月至今已升5.25%，市場預期壽險業5月業績壓力將會更加沉重。