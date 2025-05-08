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高得石材20年深耕頂級建材市場　二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈

▲▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

▲高得石材深耕大理石石材，站穩頂級建材市場。（圖／翻攝高得石材官網、臉書，下同）

記者陳弘修／新北報導

座落於新北八里的高得石材，以高檔大理石聞名業界，擁有頂尖的品牌聲譽。董事長王綺慧帶領團隊深耕石材產品超過二十年，不僅深受國內頂級豪宅與國際知名飯店青睞，高得石材始終堅持透過每一片石材獨特的天然紋理，為建築與空間注入大氣與不凡的尊榮氣息。

目前高得石材合作的國家遍及全球，包括中國大陸、印尼、土耳其、義大利、希臘、西班牙、葡萄牙、巴西及非洲摩洛哥等。在台灣的大理石市場中，高得早已成為精品級建材的代名詞，國內眾多指標性建案，從牆面、地板、桌面到電視牆等設計細節，皆可見其精湛工藝的身影。

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2025年適逢高得石材創立二十週年，回首來時路，出身馬祖的董事長王綺慧回憶，當年初來台灣，曾在一位石材業前輩的公司任職會計，並在工作之餘學習相關產品知識。這段紮實的基礎，成為她於2004年創業的重要養分。

談到自己在一片男性主導的業界中嶄露頭角，被尊稱為「石材女強人」，王綺慧受訪時坦言創業歷程相當艱辛。她表示，當時自己常獨自遠赴土耳其、巴西、義大利等地的礦場挑選優質原石，「挑礦的過程非常辛苦」，尤其是高品質的天然礦場多位於偏遠深山，每趟旅程都需翻山越嶺，才能挑選到理想的石材。

她也提到，採購過程中難免遇到礦場刁難，「曾經有人強迫我要買次級品，但我堅持品質把關，寧願放棄整筆交易也不妥協。」王綺慧認為，公司承接的不只是訂單，更是客戶的信任與對成果的滿意。

「每片石材都有獨特的紋理。」王綺慧強調，石材就像人一樣，有溫度、有生命，不是冰冷的建材。雖然市面上磁磚種類繁多，頗受消費者青睞，但磁磚容易受時間與環境影響而退色，且一旦破損只能整片更換。相較之下，天然大理石不會隨時間、季節或環境變化而褪色，就算輕微敲損，也能透過研磨修補，甚至每年一次的美容保養，更能持續展現其獨特質感。這也是為何眾多客戶喜愛以大理石進行客製化設計，打造獨一無二、兼具藝術美感的空間主題與視覺焦點。

值得一提的是，在王綺慧創業奮鬥的背後，有丈夫張泰西與兒子張敬偉的堅強後盾。她透露，原本任職軍職的張泰西，在目睹她事業與家庭兩頭燒的辛苦後，毅然決定退役，全力投入共同打造高品質石材事業。

▲高得石材20年站穩頂級建材市場，二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈。（圖／翻攝高得石材官網、臉書）▲高得石材20年站穩頂級建材市場，二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈。（圖／翻攝高得石材官網、臉書）

▲王綺慧、張泰西夫婦攜手打造石材建材事業。

▲高得石材20年站穩頂級建材市場，二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈。（圖／翻攝高得石材官網、臉書）

▲王綺慧、張泰西夫婦攜手打造石材建材事業。

在耳濡目染之下，兒子張敬偉自高中起便對礦石研究產生興趣，大學期間利用寒暑假至石材廠實習，深入瞭解四川、雲南、山東等地的礦產貿易，後來更遠赴土耳其，一人扛著三十公斤重的石材樣品，跑遍八十多座礦山，厚植專業知識。
長期旅居土耳其的張敬偉，曾擔任土耳其青商會創會會長，並因與當地政商維持良好互動，目前接任歐洲台灣商會聯合總會青商會長一職。

對於高得石材走過二十年歷程，張敬偉表示，父母以高品質材料與優質服務贏得市場肯定，他將延續這份堅持，迎向下一個二十年。同時，他也期許未來能透過青商會平台，進一步強化台灣與歐洲之間的非官方邦誼交流。

▲高得石材20年站穩頂級建材市場，二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈。（圖／翻攝高得石材官網、臉書）

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